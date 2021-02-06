6 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
6 Şubat 2021 tarihli atama kararı yayımlandı.
|06 Şubat 2021 00:36
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6 Şubat 2021 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31387
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Prof. Dr. Aygün ATTAR atanmıştır.
Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen üniversite rektörlüklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.LİSTE
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