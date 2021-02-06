6 Şubat 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31387

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3507

Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslann 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasına "çahştınlacak öğretmenlere" ibaresinde sonra gelmek üzere "ve Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esaslann 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin haklan düşer."

MADDE 3- Aynı Esaslann ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlanndan;" ibaresi "24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu 3 üncü maddesinin (f) bendinde sayılın sosyal hizmet kuruluşlannda çahştınlacak" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "avukat," ibaresinden sonra gelmek üzere "büro personeli, destek personeli," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Esaslara geçici 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 22- Sözleşmeli personelin, bu Esaslann 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılma ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılma devredilmiştir."

MADDE 5- Aynı Esaslann eki " 5 SAYILI CETVEL BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL"in 3 üncü satırının "ADET" sütununda yer alan "8.340 adam/ay" ibaresi "8.940 adam/ay" şeklinde, ve 4 üncü satırının "ADET" sütununda yer alan "2.760 adam/ay" ibaresi "3.360 adam/ay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Esaslann eki " 5 SAYILI CETVEL BİR YILDAN AZ SÜRELİ HİZMETLERE İLİŞKİN CETVEL"in 4 üncü satınna "ADET" ve "TAVAN ÜCRET" sütunlanmn altına gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"*Temsil başı ve eser başı yürütülecek sanatsal faaliyetler kapsamında; sözleşme yapılan yabancı şef ve solistler ile uluslararası kariyeri, bilinirliği ve ismi olan yerli şef ve solistlerin, sözleşme süresince bir defaya mahsus olmak kaydıyla, geliş ve gidiş yol masrafı ile toplam 15 günü geçmemek üzere konaklama giderleri kurumlannca karşılanabilir."

MADDE 7- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Esaslan Cumhurbaşkanı yürütür.