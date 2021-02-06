Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt hizmet grubunda gösterilen görevleri,

c) Birim: 399 sayılı KHK'nın 4 üncü maddesi uyarınca kadro ve pozisyonları belirlenmiş, belirlenen kadro ve pozisyona dair görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmış Kurum merkez ve taşra teşkilatında belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,

f) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplarında sayılan unvanlardan, hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki unvanlara yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddede belirtilen hizmet gruplarında sayılan unvanlar için, Sınav Kurulunca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ı) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanan ve derecesi, sınıfı ve görev tanımı ile unvanı belirtilerek istihdam edilecek personelin niteliklerinin tanımlandığı Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

i) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

j) Merkez teşkilatı: Kurumun merkez birimlerini,

k) Pozisyon: Sözleşmeli personelin Kurum organizasyon şemasında ve kadroların altında görev yapacakları yeri,

l) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinin (A) fıkrasında sayılan işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapanları,

m) Sınav Kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

n) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

o) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

ö) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,

p) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

r) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

s) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ş) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara atanacaklar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacakların bilgilerini ölçmek maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, ekonomist, biyolog, avukat, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire, sağlık memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) İşletme müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış olmak.

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi İşletme Müdür Yardımcısı, müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için münhal kadro veya pozisyon bulunması kaydıyla;

a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, Kurumda en az bir yıl çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknik nitelikli şube müdürü ve müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik uzman veya başmühendis unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birimlere atanacaklar için iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak,

b) İdari nitelikli şube müdürü ve müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Toplam en az on yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebe ve mali işlerle ilgili birimlere atanacaklar hariç olmak üzere, uzman, şef, avukat, programcı, biyolog, istatistikçi, çözümleyici veya kimyager unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak,

4) Muhasebe ve mali işlerle ilgili birimlere atanacaklar için şef veya uzman unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl görev yapmış olmak veya serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatını haiz olmak,

c) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis ve mimar pozisyonlarında olmak üzere ayrı ayrı veya toplam en az altı yıllık hizmeti bulunmak,

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sağlık memuru, hemşire, memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni ve veznedar unvanlarında olmak üzere ayrı ayrı veya toplam en az beş yıllık hizmeti bulunmak,

d) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Teknik eğitim veren fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi pozisyonlarda, ayrı ayrı veya toplam en az 6 yıl görev yapmış olmak,

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, şef ve en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi pozisyonlarda ayrı ayrı veya toplam en az 6 yıl görev yapmış olmak,

3) Muhasebe Dairesi Başkanlığında uzman pozisyonuna atanabilmek için serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını haiz olmak,

f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, programcı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarında ayrı ayrı veya toplam en az 5 yıl çalışmış olmak,

g) Koruma ve güvenlik amiri ve koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az iki yıl çalışmak şartıyla 5 yıllık hizmet süresine sahip olmak,

3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde sayılan pozisyonlarda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az bir programlama dili ile işletim sistemi bildiğini belgelemek,

h) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

ı) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla en az iki dönem bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak diğer şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi, kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından, denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki veya teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından veya bu okullara denk okullardan mezun olmak,

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların programcılık bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar, yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı, niteliği (teknik-idari) ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

yer alır. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya pozisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya pozisyonlarda halen görev yapanlar ile sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile adaylık veya deneme süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

(5) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlara bu durum bildirilir. Başvurusu uygun görülen adaylara, sınav giriş belgesi verilir. Başvurusu uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazılı olarak ve gerekçesi ile bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 - (1) Yazılı sınav, Kurum tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme yazılı sınavı, Kurum tarafından da yapılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurumun kendi personeli başvurabilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.

Sözlü sınav

MADDE 12 - (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde ilgililere duyurulur.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 14 - (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav Kurulu

MADDE 15 - (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde Kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(6) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş asil, beş yedek üyeden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 16 - (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.

b) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı sınavını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 17 - (1) Yazılı sınav sonucu, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 20 gün içinde duyurulur. Sözlü sınav ise yazılı sınav sonucunun duyurulmasından itibaren 30 gün içinde tamamlanır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalamalarının alınması suretiyle tespit edilecek olan nihai sonuçlar ise yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 2 ay içinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde Kurumun sınav için oluşturduğu yazılım üzerinden duyurulur.

Sınav soru ve sonuçlarına itiraz

MADDE 18 - (1) İlgililer, sınav soru ve sonuçlarının duyurulmasından itibaren beşer iş günü içerisinde sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde Sınav Kurulunca incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 19 - (1) Sınavların yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 20 - (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 21 - (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 - (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır. Dava konusu olan sınavlara ilişkin belgeler, dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 24 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere atanmaları sınavsız yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu Yönetmelikle aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz ettikleri pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 25 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 26 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere, atanılacak kadro/pozisyon için aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanmaları mümkündür. Ancak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 27 - (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 - (1) 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.