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TSK'da daha kaç 'Serdar Atasoy' var

2017'de FETÖ'den gözaltına alınmasına rağmen basamakları tırmanıp 5 Ağustos 2020'de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olan Serdar Atasoy'a kimin 'referans' olduğu merak ediliyor. Atasoy için 1 Nisan 2019'da takipsizlik veren savcılığın "Bugüne kadar ilgili kurum tarafından aleyhine olabilecek bir veri gönderilmedi" tespiti de dikkat çekiyor. Türkiye'yi asıl endişelendiren TSK'da daha kaç 'Serdar Atasoy' olduğu..
 06 Şubat 2021 06:15
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TSK'da daha kaç 'Serdar Atasoy' var


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada FETÖ soruşturmasında itirafçı olan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un bugüne kadar nasıl deşifre edilemediğine ilişkin tartışmalar hala sürüyor. Yeni Şafak'ın "Bu adamı kim korudu" manşeti büyük ses getirirken, gözler, FETÖ itirafçısı Atasoy'u 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 yılı aşkın süre sistemde tutan ihmaller zincirine çevrildi.

DİĞER FETÖ'CÜLER GİBİ EMRİN GEREĞİNİ YAPTI

1988 yılında FETÖ saflarına katılan Atasoy, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'te askeri ataşe olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi, "Ataşeler" isimli WhatsApp grubundan "Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, muhataplarınıza bilgi veriniz" mesajını atan darbeci amiral Sinan Sürer'e, 3 dakika içerisinde "Emredersiniz Komutanım" yanıtını verdi. Atasoy, emrin gereğini yaptı ve 2. katibe 'darbe' bilgisini verdi. Atasoy gibi "Emredersiniz" diyen aynı gruptaki diğer FETÖ'cü ataşeler de büyükelçilere gerekli bilgilerin verildiğini anlık olarak gruptan aktardı. Sabaha karşı kalkışmanın başarısız olması üzerine Sürer, "Arkadaşlar görevimin başındayım büyük bir badire atlattık" diye yazmıştı.

3 YIL SÜREN FETÖ SORUŞTURMASINA RAĞMEN DEVAM ETTİ

"Askeri teamüller gereği bu emre cevap verdim" iddiasında bulunan Atasoy, 15 Temmuz sonrası merkeze çekildi. Ancak önce 3. Ordu Komutanlığı, sonra da 2. Ordu Komutanlığı'nda Harekat Başkanı olarak görevlendirildi. Bu süreçte, darbe gecesi attığı mesaj nedeniyle hakkında FETÖ'den soruşturma açıldı. Ve görev yaptığı Erzincan'da gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak Atasoy, hakkında yaklaşık 3 yıl süren FETÖ soruşturmasına rağmen görevine devam etti.

YAVER LİSTESİ DE DELİL SAYILMADI

Söz konusu FETÖ soruşturması sırasında, Atasoy'un isminin, sözde darbe bildirisinde imzası bulunan Cemil Turhan'dan ele geçirilen Cumhurbaşkanı yaver adayı listesinde yer aldığı tespit edilmişti. Listede yer alan birçok FETÖ'cü asker hakkında bu durum aleyhe delil olarak kullanılırken, Atasoy için ise "yeterli" sayılmadı.

Referansları kim?

FETÖ'nün özellikle TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalarda en ufak şüphede dahi idari işlem uygulanıyor. FETÖ şüphelisi isimler görevden uzaklaştırılıyor ya da ihraç ediliyor. Ancak hakkındaki FETÖ iddialarına rağmen Atasoy'un generalliğe giden yolda önünün nasıl açıldığı merak konusu oldu. Bu da akıllara "Bu adama kim referans oldu? Onu koruyup referans olanlar başka kime referans oldu? Daha kaç tane Atasoy var?" sorularını getirdi.


Atamadan sonra bir anda fark edildi

1 Nisan 2019'da hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanan Atasoy, basamakları tırmanmaya devam etti. Atasoy, sıkı güvenlik soruşturmalarına takılmadı ve 2020 YAŞ kararıyla tuğgeneral yapıldı. Atasoy, 5 Ağustos 2020'de de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı olarak atandı. Ancak o güne kadar hakkındaki FETÖ soruşturması sorun olmayan veya sistemin içerisinde kalmaya devam eden Atasoy, "İstihbarat Başkanı" olarak görevlendirildikten sonra bir anda fark edildi. Atasoy, hakkındaki FETÖ iddiaları nedeniyle bu göreve hiç başlatılmadı.

Kurumu bilgi göndermedi

Atasoy hakkında 1 Nisan 2019'da verilen "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" da ortaya çıktı. Kararda, şüphelinin FETÖ ile iltisakı, irtibatı veya aidiyetine ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya delil bulunmadığı kaydedildi. Şüphelinin hala bağlı bulunduğu askeri birlikte görevine devam ettiği aktarılan kararda, "Kurum açısından risk teşkil eden bir durumunun tespit edilmediği ve ifadesine göre kritik görevlerde yer aldığı gibi bugüne kadar ilgili kurum tarafından dosyamıza şüpheli aleyhine olabilecek bir verinin de gönderilmediği, kuruma ulaşan istihbari bilgiler içerisinde şüpheli aleyhine bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Hala en kritik görevdeler

Türlü oyun ve kumpaslarla TSK'daki mensuplarının önünü açan FETÖ'nün, en kritik pozisyonları ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda peş peşe gerçekleştirilen operasyonlar, FETÖ'cülerin hala kendilerini gizlediği ve özel kalem müdürlüğü, emir astsubaylığı/subaylığı gibi kritik görevlerde bulunduklarını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subaylığı görevini yürüten binbaşı Fevzi Öztürk FETÖ'cü çıkmıştı.
Yeni Şafak
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