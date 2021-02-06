Tüm şirketler daha kolay kredi alacak

Pandemi sürecinde ekonomisin tamamen kapatmayarak üretimi, yatırımı ve ihracatı sürdüren Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki kredibilitesi artıyor. TL'nin geçen yıl yaşadığı kayıpları geri alarak güçlenmesi, Borsa İstanbul'a yönelen yoğun yatırımcı akını ve büyüme beklentisinin güçlenmesi Türkiye'nin risk primine olumlu yansıdı. Türkiye'nin kredi temerrüt takas risk primi (CDS) pandemiden sonra ilk defa 300 baz puan seviyesinin altını gördü. Böylece risk priminde 1 yılın en düşük seviyesi kaydedildi.

550 PUANDAN DÖNDÜ

21 Nisan 2020'de geçen yılın zirvesini gören Türkiye'nin CDS'i yıl içerisinde dalgalı bir seyir izlemişti. Kasım ayının başlarında 550 baz puan seviyesinin üzerinde seyreden risk primi, ekonomi yönetimindeki değişikliklerden sonra düşüş eğilimine girmişti. Kasım ayı başında ekonomi yönetiminin değişmesinden sonra yüzde 50'e yakın düşüş kaydeden CDS, dün 300 puan sınırının altına geriledi. 292,671 baz puan seviyesini gören risk primi, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki algısını hayli güçlendiğini gösteriyor.

DOLAR 7 LİRA SINIRINDA

Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle tamamlayacak birkaç ülkeden biri olması bekleniyor. Gayrisafi Yurt İçi Hasılası ve ihracatını artıran ülkelerin başında gelen Türkiye'nin bu güçlü konumunun yanısıra son aylarda yaptığı aşırı parasal sıkılaştırmanın da etkisiyle TL güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayanın ilk haftasında 8,51 ile rekor kıran Dolar/TL seviyesi, geçen yılı 7,44 ile tamamladı. Dün 7,06'ya kadar çekilen doların TL karşısındaki kaybı yılbaşından bu yana yüzde 5,1'i buldu. TL'nin avro karşısındaki değeri ise yılbaşından bu yana yüzde 6,7 arttı. Dolar

SÖZLÜ İLETİŞİM ETKİLİ OLDU

Türk Lirası'nda 7 gündür aralıksız dolar karşısında değer kazanırken Mayıs 2019'dan bu yana en uzun rallisini yaptı. Dolar/TL'de 7 seviyesinin altının görülmesi halinde, bir sonraki direnç seviyelerinin, birçok uluslararası bankanın da işaret ettiği gibi 6,70 ve 6,50 olması bekleniyor.

Piyasalarla güçlü bir sözlü iletişim kuran Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Reuters'a yaptığı açıklamalar, dünkü olumlu hareketlilikte etkili oldu. "Uzun süre faiz indirimini gündeme almamız olası görünmüyor" ifadelerini kullanan Ağbal, Ocak enflasyonunun tahminlere yönelik yukarı yönlü riskleri gösterdiğine işaret etti.

CDS PRİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kredi risk primi, bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit edilmesini ve bu riske karşı kredinin sigortalanmasını sağlayan bir değerleme enstrümanıdır. Sigorta şirketleri borçların ödenememesi halinde alacaklının alacaklarını sigortalayan bir sözleşme satar ve bu sözleşmenin fiyatı da ülkenin CDS primini ifade eder. Bir ülkenin risk priminin düşük olması, o ülke şirketlerinin yurt dışından kolay kredi alması ve aldıkları kredileri düşük maliyetle sigortalanması anlamına geliyor.

ALTININ GRAMI 408 TL'YE GERİLEDİ

Altının gram fiyatı 408 liraya kadar geriledi. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşle 408,8 lirayla 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen gram altın, önceki günkü yüzde 2,5'lik kaybın ardından dün de güne düşüşle başladı. Çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını da 2.731 liradan alıcı buldu. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında, kovid-19 aşısının yaygın kullanımı baskısının sürmesi bekleniyor. Analistler, Türk lirasının güçlü pozisyonunu korumaya devam etmesinin de altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinde etkili olacağını ifade ediyor.