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17 yaşındaki Büşra'yı öldüren mermi tutuklu kişinin silahından çıkmış

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde liseli Hanife Büşra Konyar'ın (17) ölümüne neden olan yorgun merminin olaydan sonra tutuklanan Ömer Kaya'nın (29) ateşlediği silahtan çıktığı saptandı
 06 Şubat 2021 07:59
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Yılbaşı günü Tokat'ın Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde yaşanan olayda; İbrahim-Nakşiye Konyar çiftinin 3 çocuğundan biri olan Hanife Büşra Konyar (17), alışverişten eve dönerken yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kız 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Polisten titiz çalışma

Polis ekipleri, olayın failini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında merminin geldiği açıdan yola çıkan ekipler, araştırmalarını 4 mahallede yoğunlaştırdı. Kapı kapı dolaşıp olayın gerçekleştiği saatlerde silah sesi duyan olup olmadığını soruşturan polis, araştırmayı Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesine kaydırdı. Seyrantepe bölgesinden silah sesi duyulduğu ve boş arazide bir aracın görüldüğü bilgisi üzerine önce araç ardından da şüpheli Ömer Kaya'ya ulaşıldı.

Ekipler bölgede yaptığı aramada boş mermi kovanı tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından Ömer Kaya'nın Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı. Polis, tarafından gözaltına alınan Ömer Kaya'nın babasına ait ruhsatlı tabancaya da incelenmek üzere el koyuldu. İlk ifadesinde tabancayla havaya ateş ettiğini kabul eden Ömer Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

Balistik inceleme tamamlandı

Olayın ardından Büşra'yı hayattan koparan merminin Ömer Kaya'nın ateşlediği tabancadan çıkıp çıkmadığının tespiti için balistik inceleme yapıldı. Yapılan incelemede Büşra'nın ölümüne sebep olan merminin Ömer Kaya'nın kullandığı silahtan ateşlendiği tespit edildi.
DHA
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