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3 bin TL'lik borç başını yaktı...190 bin TL ödedi

İstanbul'da Ali Ekber Topaç, "Sülün Mehmet" olarak tanınan tefeciden yıllardır yakasını kurtaramıyor. 11 yıl önce, bir ay sonra ödemek üzere 3 bin TL borç alan Topaç, bitmek bilmeyen bir borç sarmalının içine girdi.
 06 Şubat 2021 08:15
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3 bin TL'lik borç başını yaktı...190 bin TL ödedi

52 yaşındaki Ali Ekber Topaç'ın 2009'da bir ay sonra ödemek üzere aylık yüzde 3 faizle aldığı 3 bin TL borç para başına bela oldu. 11 yıldır faiz üstüne faiz ödemek zorunda kalan Topaç, 3 bin TL borç için bugüne kadar 190 bin ödemesine rağmen hala bu borçtan yakasını kurtaramadı. 70 bin TL daha ödemesi gerektiğini söyleyen Topaç, "Bu tür tefeciler çok insanların canını yakıyor. Yıllardır çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Olay yargıya intikal etti ama bir türlü bu borçtan yakamı kurtaramadım" diye konuştu.

Sabah gazetesinden Koray Taşdemir'in haberine göre, Topaç, başına gelen filmlere konu olacak olayın hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Borç aldıktan 25 gün sonra aldığım 3 bin TL'nin 2 bin 500 TL'sini götürdüm. Paranın eksik olduğun söyleyip almadı. Birkaç gün sonra paranın eksik kısmını tamamlayıp kendisini aradığımda telefonunu açmadı. Kendisine ulaşamadım. 1 ay sonra Kartal İcra Müdürlüğü'nden icra geldi ve 3 bin TL olarak aldığım borcu 90 bin TL olarak geri ödemem isteniyordu."

11 YIL SONRA TANIMADIĞINI FARK ETTİ

Söz konusu 90 bin TL'nin maaşından kesilerek yıllar içinde ödendiğini aktaran Topaç, 2016'da yeniden kendisine 300 bin TL'lik borç çıkarıldığını söyledi. Topaç, "Mahkeme, ödemem gereken miktarı 300 bin TL'den 112 bin TL'ye indirdi ve hala masraflarıyla bu parayı ödüyorum" dedi. Şu ana kadar 190 bin TL ödediğini ancak hala da 70 bin TL ödemesi kaldığını ifade eden Topaç, "Yıllardan bu yana bu kabusu yaşıyorum. Bu adamın hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Tefeciden 3 bin TL aldığı zaman kendisine kefil olan A.H.Ç.'nin de 11 yıl sonra kendisini tanımadığını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Ali Ekber Topaç, "Bana kefil olan şahıs, yıllar sonra mahkemeye giderek beni tanımadığı yönünde ifade vermiş. Bunun da danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Bunca yıl beni tanıyan ve sesi çıkmayan kişi şimdi ne oldu da beni tanımadığını söylüyor. Hayatımı karartan bu zulüm bitsin artık." diye sordu.

YENİDEN YARGILANACAK

Ali Ekber Topaç'ın avukatı Murat Şeref Baba, "Yargıtay, bazı konuların da incelenmesi gerekçesiyle usulden bu kararı bozdu ve şimdi yeniden yargılanacak. Bizim görüşümüze göre yüzde 99 yeniden ceza alacak. Bu şahsın 20'nin üzerinde sabıkası var. Bu adam başka tefecilik dosyalarından da Ağır Ceza'da yargılandı ve hapse girip çıktı" dedi.
Sabah
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