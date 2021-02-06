Pandemi kadınların ruh sağlığını bozdu

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Kovid-19 salgınının Türkiye'de en etkili olduğu Mayıs ve Haziran aylarında kadınların hayatını nasıl etkilediğine ilişkin bir araştırma yaptı. Sağlık, ekonomik durum, bakım emeği ve şiddet başlıkları altında Türkiye'deki kadınların salgın öncesindeki ve sırasındaki durumlarını ortaya koymayı amaçlayan araştırma aynı zamanda kadınların bu alanlarda yaşadıkları sorunlarla hangi yöntemleri kullanarak baş ettiklerini de gösteriyor. Optimist Araştırma Şirketi tarafından saha çalışmasının yürütüldüğü araştırmada, Türkiye'nin 81 ilinden toplam bin 201 kadınla telefon aracılığıyla görüşmeler yapıldı.

Psikoloji bozuldu

Araştırma bulgularına göre; Kovid-19 salgınında kadınların genel sağlık durumunun olumsuz etkilendiği ancak asıl çarpıcı sonucun kadınların ruh sağlıklarındaki değişimde olduğu görüldü. Salgın öncesi ruh halini "çok iyi ve iyi" olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 79 iken, bu oran salgın sonrasında yüzde 30'a düştü. 100 kadından 40'ı salgın esnasında genel sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorun yaşadığını söylerken, sorun yaşayan 100 kadından 20'si ise çözüm bulamadığını ifade etti. Salgın süresince kadınların yüzde 7'si cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı ile ilgili jinekoloğa gitme ihtiyacı duyduklarını belirtti. Kadınların yüzde 16'sı salgın sırasında cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetleri ve ilaca erişim ile ilgili sorun yaşadığını ifade etti. Sorun yaşadığını söyleyen 100 kadından ancak 16'sı sağlık kurumlarından hizmet alabildiğini dile getirdi.

Her evde az bir işsiz

Salgın öncesinde ekonomik durumunu "orta halli" olarak tanımlayan kadınların oranı yüzde 86 iken salgın sonrası bu oran yüzde 66'ya düştü. Aradaki yüzde 20'lik kesim ise durumunu "yoksul veya çok yoksul" olarak tanımlamaya başladı. Araştırmanın sonuçlarına göre her üç haneden birinin salgın sebebiyle ekonomik olarak sarsıldığı görüldü. Salgın nedeniyle hanelerin yüzde 34'ünde en az bir kişinin işten çıkarıldığı, ücretsiz izne çıkarıldığı ya da işinin durduğu katılımcılar tarafından ifade edildi.

Borçlandılar

Salgın başladıktan sonra kadınların yüzde 73'ü ekonomik sorun yaşadığını belirtti. Sorun yaşayan yaklaşık her iki kadından biri, sorunlar karşısında çözümsüz kaldığını belirtti. Bu süreçte karşılaştıkları ekonomik sorunlarla nasıl başa çıktıkları sorulduğunda, ekonomik sorun yaşadığını söyleyen her 100 kadından 12'si kamu kurumlarından destek aldığını; 41'i aile, akraba, arkadaş ya da bankalara borçlandığını; 11'i birikimlerini harcadığını; 15'i ise masraflarını kıstığını belirtti.

İş yükü arttı

Araştırma, salgının kadınların ev içi ücretsiz bakım emeğinin artmasına neden olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, salgın öncesi kadınların yüzde 16'sı evdeki işlere dört saat ve üzeri zaman ayırırken salgın döneminde ise bu oran yüzde 42'ye çıktı. Araştırmada, her 100 kadından 72'si bakım ve ev işleriyle ilgili zorluk yaşadığını belirtti. Bu zorluklarla nasıl baş ettikleri sorulduğunda, yüzde 28'i eşinden, partnerinden, yüzde 24'ü çocuklarından, yüzde 10'u evdeki diğer kişilerden destek talep ettiğini, yüzde 17,2'si işleri ertelediğini ve iş yavaşlattığını, yüzde 17'si ise herhangi bir çözüm bulamadığını ya da bu konuda bir şey yapmadığını ifade etti.