Türkiye'de bir banka daha kuruldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verdi.
|06 Şubat 2021 09:00
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Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı.
Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.
TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.
Mevduat bankaları 32
Kalkınma ve Yatırım bankaları 15
Katılım bankaları 6
TMSF bünyesindeki bankalar 2
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