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İl kongrelerine Erdoğan'lı final

AK Parti, bu hafta gerçekleştirdiği kongrelerle birlikte 56 ilde yeni yönetimlerini belirledi.
 06 Şubat 2021 08:55
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İl kongrelerine Erdoğan'lı final

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: 8 ve 10 Şubat'ta Bayburt, Giresun, Niğde, Zonguldak, Tokat, Hakkari, Tunceli, Balıkesir ve Osmaniye illerinin seçimlerini yapacak AK Parti, şubatın son iki haftasında da Ankara, İzmir ve İstanbul dahil 12 ilin kongresini tamamlayacak.

İl kongreleri, 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak İstanbul il kongresiyle sona erecek. İstanbul'da İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevine devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. İstanbul kongresinin ardından büyük kongre için geri sayım başlayacak.
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