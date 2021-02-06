'Uzay insanı yetişecek, uzay hukuku çalışılacak'
|06 Şubat 2021 08:45
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Program kapsamında üretim ekosistemleri örnek alınacak olan savunma sanayi firmalarının, uzay alanında yatırım yapmaları teşvik edilecek, gençlerin uzay çalışmalarına ilgilerini artırmak için üniversitelerde uzay çalışmalarına yönelik yüksek lisans programlarına ağırlık verilecek.
Erdoğan, "20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansını 2018 aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programını ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz" sözleri ile duyurduğu, 10 yıllık uzay vizyonunu oluşturacak Uzay Programı'nı 9 Şubat'ta açıklayacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılacak.
Derin uzay çalışması
Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da yapılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında, dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olması planlanan Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak. Ankara Kahramankazan'da kurulumu devam eden Uzay Ajansı Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde ise uydu fırlatma rampaları, uzay istasyonları ve modern teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışılacak. Ajans, "derin uzay" çalışmaları da yapacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|5 adımda nasıl aşısız kalmayız?
06 Şubat 2021 09:51
|Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
06 Şubat 2021 09:15
|Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı
06 Şubat 2021 09:14
|İstanbul trafiğinde 15 dakikalık yol 1 saat sürüyor
06 Şubat 2021 09:12
|Pandemi kadınların ruh sağlığını bozdu
06 Şubat 2021 08:45
|'Gevşeme salgını yönetilemez yapar'
06 Şubat 2021 08:27
|3 bin TL'lik borç başını yaktı...190 bin TL ödedi
06 Şubat 2021 08:15
|Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı polis organ mafyasını çökertti
06 Şubat 2021 07:45
|Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
06 Şubat 2021 06:31
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
05 Şubat 2021 23:24