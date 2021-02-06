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'Uzay insanı yetişecek, uzay hukuku çalışılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay Programı'nı 9 Şubat'ta açıklayacak. Programda "uzay insanı" yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projeler yer alacak.
 06 Şubat 2021 08:45
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'Uzay insanı yetişecek, uzay hukuku çalışılacak'

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Program kapsamında üretim ekosistemleri örnek alınacak olan savunma sanayi firmalarının, uzay alanında yatırım yapmaları teşvik edilecek, gençlerin uzay çalışmalarına ilgilerini artırmak için üniversitelerde uzay çalışmalarına yönelik yüksek lisans programlarına ağırlık verilecek.

Erdoğan, "20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansını 2018 aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programını ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz" sözleri ile duyurduğu, 10 yıllık uzay vizyonunu oluşturacak Uzay Programı'nı 9 Şubat'ta açıklayacak. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılacak.

Derin uzay çalışması

Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da yapılacak. Yapılan çalışmalar kapsamında, dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olması planlanan Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak. Ankara Kahramankazan'da kurulumu devam eden Uzay Ajansı Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde ise uydu fırlatma rampaları, uzay istasyonları ve modern teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışılacak. Ajans, "derin uzay" çalışmaları da yapacak.
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