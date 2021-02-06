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İkinci el araç piyasasında yeni ihtiyaç 'oto-foto'

Antalya'da bir girişimci, ikinci el araç almak isteyenler daha detaylı fotoğraf ve video görmek isteyince, 'oto-foto stüdyosu' kurdu. Döner platformda aracın hem fotoğrafı hem de videosu 100 liraya çekilen stüdyoya, günlük 13 araç gidiyor.
 06 Şubat 2021 09:13
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İkinci el araç piyasasında yeni ihtiyaç 'oto-foto'

Antalya'da bir girişimci, ikinci el araç almak isteyenler daha detaylı fotoğraf ve video görmek isteyince, 'oto-foto stüdyosu' kurdu. Döner platformda aracın hem fotoğrafı hem de videosu 100 liraya çekilen stüdyoya, günlük 13 araç gidiyor.

İkinci el araç piyasasının hareketli olması nedeniyle yeni bir iş kolu ortaya çıktı. Otomobil ya da motosikletini satmak isteyenlerin, internete yüklemek ve alıcıda araçla ilgili fikir oluşması için detaylı fotoğraf ve video çektirmek istemesi üzerine Antalya'daki genç girişimci Kadir Timur, harekete geçti. Yakın çevresinin sürekli bu türden bir ihtiyacı dile getirmesinden yola çıkan Timur, 150 bin lira harcayarak 300 metrekarelik alanı oto-fotoğraf stüdyosuna çevirdi. Tavanı ve duvarları tek parça LED aydınlatmayla kaplayan Timur, stüdyoyu dört bir yandan aydınlattı. Ortaya döner bir platform da yerleştiren Timur, gelen motosiklet ya da otomobilleri buraya bir rampa aracılığıyla çıkarıp detaylı fotoğraf ve videolarını çekiyor.

'GÜNDE 13 ARAÇ GELİYOR, 100 LİRADAN ÇEKİM YAPILIYOR'

Sürücü satmak istediği aracını getirip platforma yerleştiriyor. Platform hareket ettiriliyor ve tam karşısındaki kamera aracın her noktasını detaylı videoya çekiyor. İlgiden memnun olduğunu ve günde 13 aracın fotoğraf ve videosunu çektiğini anlatan Kadir Timur, "Antalya'da bir ilk oldu. Geçimimi bu işten sağlıyorum. Araç piyasasındaki hareketlilik etkili oldu. İlanlara bakılınca da burada çekilen video ve fotoğraflar satış noktasında daha çok yardımcı oluyor. Dikkat çekiyor, güzel görünüyor. Şu sıralar biraz durgunluk olsa da yaz sezonunda günde 12-13 araç geliyordu. 100 liraya çekim yapıyoruz" dedi.

Motosikletini satmayı düşünen ve video-fotoğraf için stüdyoya gelen Abdullah Gürdal, "Alırken ben de detaylı fotoğraf ve video görmek istiyorum. Sürprizler olmasın diye alacak kişinin de aklında kalması için böyle bir tercihte bulundum. Bu şekilde video ve fotoğraf çektirenlere daha olumlu bakıyorum alırken. Özen verildiğini düşünüyorum" diye konuştu.
DHA
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