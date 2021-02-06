1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde sıkılan vatandaşların adresi oldu. Karavanı olan vatandaşlar hafta sonunu Poyrazlar Gölü'nün yanında bulunan kamp alanına gelerek manzara eşliğinde eşsiz doğanın keyfini çıkarıyor.
 06 Şubat 2021 09:14
+Aa- Yazdır
Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar gereğince ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar, karavanları ile yola koyuldu. Hem İstanbul'a yakın olması hem de eşsiz doğası ve seyrine doyumsuz manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Poyrazlar Gölü, karavanı olanlar tarafından ilgi gördü.

'DOĞA İLE İÇİÇE OLMAK KEYİFLİ'

56 saatlik sürecek kısıtlamayı ailesiyle birlikte kamp alanında geçirecek olan Mehmet Ali Batu, "Bu hobi gün geçtikçe değer kazanmaya başladı. İnsanlar artık daha fazla doğada ve kendine özel alanlarda vakit geçiriyorlar. Kamp alanında hiç kimsenin müdahale etmediği, kendi özel eşyalarımızla kalabileceğimiz bir yerdeyiz. Tercih etme nedenimiz bu zaten. Buradaki tek sıkıntımız pazartesi günü işe gideceğiz. Fakat geri dönemiyoruz. Bu yüzden pazartesi günü için izin kullandık. Pazartesiyi de tatilimize ekliyoruz. Çok keyifli bir hobi, eşimle evlendiğimizden beri kamp yapıyoruz. Şimdi kızımız olduğu için karavan edindik. Daha önceden çadır ile kamp yapıyorduk. Doğa ile iç içe olmak çok keyifli. Daha özel ve kendine ait eşyalarla bir yerlerde olmak, insanların bu dönemde daha çok tercih ettiği bir durum haline geldi. Bu turizme olan ilginin armasında pandeminin büyük etkisi oldu" diye konuştu.

'İSTANBUL'A YAKIN OLMASI NEDENİYLE TERCİH ETTİK'

Uzun yıllardır karavanı ile kamp yaptığını söyleyen Alp Yalçıner, "Pandemi döneminde karavana olan ihtiyaç daha da arttı. Özellikle otellerdeki kısıtlamalar ve kalabalık noktalardan kaçma düşüncesi karavan tercihimizdeki en önemli etkenlerden birisi oldu. Bu tip alanlarda hem doğa ile iç içe olmak hem de karavanda evimizin konforunda yaşayabilmek karavan tercihimizdeki diğer etken. Türkiye'de kamp noktalarının artması gerektiğini düşünüyorum. Karavanımız olduğu için bu durumu daha sıkı takip ediyoruz. Bundan 2 yıl öncesine göre çok artış var sayılarda. Biz bunu gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. O yüzden böyle yerlere çok ihtiyaç var. Poyrazlar Gölü gibi eşsiz doğa ve manzaranın içerisinde böyle bir karavan kamp alanının kurulmuş olmasından çok mutluyum. İstanbul yakın olması burayı tercih etmemizdeki en önemli sebeplerden birisi. Bir de bu durum doğa ile birleştiğinde ve sokağa çıkma kısıtlamasının da eklenmesi ile vaktimizi burada geçiriyor olmamız çok güzel bir şey. Burada olmaktan mutluyuz. Karavan hayatı güzel bir hayat" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5 adımda nasıl aşısız kalmayız?
06 Şubat 2021 09:51		 Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
06 Şubat 2021 09:15
İstanbul trafiğinde 15 dakikalık yol 1 saat sürüyor
06 Şubat 2021 09:12		 'Uzay insanı yetişecek, uzay hukuku çalışılacak'
06 Şubat 2021 08:45
Pandemi kadınların ruh sağlığını bozdu
06 Şubat 2021 08:45		 'Gevşeme salgını yönetilemez yapar'
06 Şubat 2021 08:27
3 bin TL'lik borç başını yaktı...190 bin TL ödedi
06 Şubat 2021 08:15		 Böbreğini sosyal medyadan satışa çıkardı polis organ mafyasını çökertti
06 Şubat 2021 07:45
Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
06 Şubat 2021 06:31		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
05 Şubat 2021 23:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:25 - Altun'dan sosyal medya kısıtlamalarına tepki: Asla izin vermeyeceğiz10:23 - 'Dur' ihtarına uymayan iki genci öldüren polislere hapis cezası verilmedi10:21 - Twitter, BTK kararlarına karşı açtığı 14 davayı kaybetti10:16 - Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı10:15 - Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı09:58 - İşletmelere verilecek 'ciro kaybı desteği' Resmi Gazete'de
09:52 - TMSF Başkanı: 'El koyma' kavramı olumsuz algı yaratıyor09:51 - PTT lojmanı satılacak09:51 - 5 adımda nasıl aşısız kalmayız?09:48 - Moto Kurye, 6 TL'lik fiş için cinayet işledi09:45 - 3 bin 469 TL ceza yazan polise sordu: 70 lira yevmiye ile kaç ay çalışmalıyım?09:43 - Özağ'a saldırı soruşturması tamamlandı
09:41 - Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?09:30 - 'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'09:30 - Okul bahçeleri meyve bahçelerine dönüşüyor09:15 - Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti09:14 - Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı
09:13 - İkinci el araç piyasasında yeni ihtiyaç 'oto-foto'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Konya'nın arka bahçesi... Sille
1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapıldı
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
3 bin TL'lik borç başını yaktı...190 bin TL ödedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bütün kadınlar çiçektir 2
mimoza 1
Kamu yönetiminde şeffaflık 1
CoronaVac 1
cotart sendromu 1
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 2
etiket 1
hyponatremia 1
hasta olursanız tıbba fazla güvenmeyin 1
Liyakat 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam