Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
|06 Şubat 2021 09:41
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Hürriyet'ten Burak
Coşan'ın haberine göre: Son dönemlerde birçok ürüne ardı ardına zamlar yapılırken,
bunların sebepleri arasında belki ilk sırada yer almıyordu ama dolardaki yükselişin
de etkisi olduğu ifade ediliyordu. Bir dönem 8 TL'nin üzerine çıkan dolar, son
günlerde 7 TL seviyelerine yaklaştı. Dolardaki bu gerilemenin ardından tüketici
cephesinde fiyatlarda da bir düşüş beklentisi oluşmaya başladı. Biz de dolardaki
düşüşün ürünlere indirim olarak yansıyıp yansımayacağını araştırdık.
Dolardaki değişikliklerin etkilediği bazı sektörlerin temsilcilerine ulaşarak durumu sorduk. Dolardaki düşüşün veya yükselişin, fiyatları etkilediğini ancak tek sebebin dolar olmadığını ifade eden sektör temsilcileri, "Dünyada hammadde fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Bu durum sona ermeden fiyatları indirmek zor
görünüyor" diyor.
'HİNDİSTAN VE ÇİN'İN ARTAN TALEBİ ETKİLİYOR'
Hayvancılığın en önemli girdi maliyetlerinden olan yemde de dolardaki durum etkili oluyor. Biz de sektördeki durumu sormak için Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş ile temasa geçtik. Dolardaki değişikliklerin fiyatların artmasında ya da düşmesinde tek parametre olmadığını ifade eden Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Yem hammaddelerinin TL bazındaki fiyatı dünya ortalama yüzde 60 arttı. Buğday tonu 200 dolardan 300 dolara, mısırın 180 dolardan 265 dolara, arpanın 175 dolardan 260 dolara çıktı. Yemlik yağların fiyatı 700 dolardan 1200 dolara kadar çıktı. Hem dolar bazında hem de fiyatlar artış yaşandı. Türkiye'nin iç piyasa fiyatları var bir de. Arpa fiyatı 1275 TL'den 1750 TL'ye yükseldi. Mısırın ton fiyatı 1350 TL açıklanmıştı, şimdi 1950 TL seviyelerinde. Buğday 1400 TL'ydi şimdi 1900 TL. Ayçiçek, pamuk küspelerinden fiyat artışı 2 kat oldu. Bunların tamamında ortalama yüzde 60 fiyat artarken, biz yem fiyatlarını yüzde 46 arttırdık. Yapılması gereken zam yüzde 60'tı. Dolardaki bu gerilemenin ardından fiyatların ortalama yüzde 6-7 gerilemesi beklenirdi. Ancak dışarıda böyle bir durum olunca fiyatları indirmek mümkün olmuyor. Böyle bir dönemde fiyatlarda düşüş beklemek hayal olur. Yangının büyüğü hammadde fiyatlarında. Hammadde fiyatlarında kontrolsüz bir artış var. Çin ve Hindistan mal almaya devam ediyor. Çin'in özellikle hububat ve yağlı tohum talebi devam ediyor. Çin sadece geçen haftaki mısır talebiyle fiyatlar yüzde 5 yükseldi" dedi.
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