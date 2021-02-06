3 bin 469 TL ceza yazan polise sordu: 70 lira yevmiye ile kaç ay çalışmalıyım?
İstanbul Ümraniye'de, dün saat 04.30 sıralarında, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala, otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E. kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı
|06 Şubat 2021 09:45
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İstanbul Ümraniye'de, dün saat 04.30 sıralarında, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala, otomobiliyle sokağa çıkan Yunus E. kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Yunus E. otomobiliyle İstiklal Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde yakalandı. Yunus E.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi. Yunus E., "Ben günlük 70 liraya çalışıyorum, şimdi bu cezayı ödemek için kaç ay çalışmam gerekiyor" dedi.
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