Moto Kurye, 6 TL'lik fiş için cinayet işledi
|06 Şubat 2021 09:48
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Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre: İstanbul, Bakırköy'de tek başına yaşayan 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nun 5 Nisan 2020 günü saat 21.00'de kapısı çalındı. Gelen, sürekli sipariş verdiği büfenin moto kuryesi Recep Yaz'dı.
Kurye dehşeti 6 TL için cinayet işledi...
İddiaya göre Yaz önceki siparişinden kalan 6 lirayı isteyince Ahmetoğlu ile tartıştı. Bunun üzerine Yaz, kadını iple boğup cep telefonunu alarak kaçtı.
Kurye dehşeti 6 TL için cinayet işledi...
CEZAEVİNDEN MEKTUP
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 Nisan'da Yaz'ın ev kapısından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan Recep Yaz, ifadesinde maktulün kendisine borcu olduğunu ve olay günü kendisine hakaret ettiği için iple boğduğunu söyledi.
Tutuklanan Recep Yaz, bir ay sonra cezaevinden yazdığı bir mektupta ise cinayeti
arkadaşı Uğurcan Macit'in işlediğini söyledi. İfadeleri alınan Uğurcan Macit
ve kardeşi Mertcan Macit suçlamaları reddetti. Yaz tutuklanırken diğer iki şüpheli
serbest bırakıldı.
Hazırlanan iddianamede üç şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.
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