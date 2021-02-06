PTT lojmanı satılacak
Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü, PTT lojmanının satılacağını duyurdu. İhale, 17 Şubat'ta başlayıp, açık teklif usulü yapılacağı belirtildi
|06 Şubat 2021 09:51
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Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü tarafından İçmeler Mahallesi'nde bulunan ilanda sayısı ve metrekaresi belirtilen PTT lojmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca "Açık teklif usulü" ile satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler, ihale sonrası ödeme planı ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz
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