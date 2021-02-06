Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
|06 Şubat 2021 10:16
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Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütün okullarında öğretmenlik yapan 5 şüpheliye yönelik Adana, İstanbul ve Denizli'de operasyon düzenledi.
Operasyonda, askeri okuldan atılan Mehmet Enes E. ve Mehmet O. ile örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmenler Ercan A. ve Selami S. ile esnaf Cahit B. gözaltına alındı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Ercan A, emniyetteki ifadesinde, dershanelerde zeki öğrencileri "ser rehber" ismi verilen kişiye bildirdikleri, bu kişinin de öğrencileri polis ya da asker olmaları için sınavlara hazırladığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet O. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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