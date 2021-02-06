Altun'dan sosyal medya kısıtlamalarına tepki: Asla izin vermeyeceğiz
|06 Şubat 2021 10:25
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Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullanarak, 'demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez' olduğunu belirtti.
'Dünyayı "sanal kaotiklik" illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir' diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:
Toplumları ifsad etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı "sanal kaotiklik" illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.
Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar "zihin ve değerler sömürüsünde" üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfiliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.
Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve LGBT'ye yönelik sözleri ifadeleri nedeniyle Soylu'nun toplam 4 tweetine kısıtlama getirmiş, 'nefret suçu' ve 'taciz içeren davranış' etiketi koymuştu.
Bahçeli'nin de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti. '
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