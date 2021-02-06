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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 terörist, komandolarımızca etkisiz hale getirildi.
 06 Şubat 2021 10:52
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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Anadolu Ajansı
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