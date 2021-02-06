Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen PKK/YPG'li 3 terörist, komandolarımızca etkisiz hale getirildi.
|06 Şubat 2021 10:52
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'de zeytin toplayan çiftçilere saldırı düzenledi. Çiftçilere ateş açıldığını gören kahraman komandolarımız anında karşılık vererek saldırıyı düzenleyen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi
06 Şubat 2021 11:38
|FETÖ'nün 'KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri' OHAL Komisyon raporunda
06 Şubat 2021 11:29
|Adana'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
06 Şubat 2021 10:16
|TSK'da daha kaç 'Serdar Atasoy' var
06 Şubat 2021 06:15
|Balıkesir ve Bursa'da FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
05 Şubat 2021 22:33
|İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 62 tutuklama
05 Şubat 2021 21:59
|Arnavutluk'ta FETÖ'ye kara para aklama soruşturması
05 Şubat 2021 21:49
|Adana'daki FETÖ davasında 3 sanıktan birine hapis cezası
05 Şubat 2021 18:26
|Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında karar
05 Şubat 2021 17:05
|İhraç öğretmene FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
05 Şubat 2021 16:24