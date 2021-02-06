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Bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada 14 kişi yakalandı
Konya'da bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı
|06 Şubat 2021 10:53
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Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan, bir kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.
Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde, husumetli iki grup arasında çıkan ve Oğuzhan Koyunsever'in (22) öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttükleri soruşturma kapsamında olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.
- Olay
Merkez Meram ilçesindeki Balık Hali'nde dün, iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
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