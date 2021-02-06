1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahkeme, Sermiyan Midyat'ın kararını reddetti

Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme, 'şiddete dair yeni bir kanıt yok' diyerek talebi reddetti.
 06 Şubat 2021 11:01
+Aa- Yazdır
Mahkeme, Sermiyan Midyat'ın kararını reddetti

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;

Oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Midyat'ın Yaşar'ı darp ettiği öne sürülmüş ve taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu.

Eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.

Ne olmuştu?

Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: Allah utandırmadı
05 Şubat 2021 15:38		 Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı
05 Şubat 2021 12:32
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
04 Şubat 2021 23:04		 Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu
02 Şubat 2021 15:22
Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar
02 Şubat 2021 13:41		 Sosyal medya fenomenleri rezalet çıkardı
02 Şubat 2021 10:18
Esra Erol'un canlı yayınında, ikinci terlik vakası
02 Şubat 2021 09:43		 Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil itirafı!
02 Şubat 2021 08:08
Türkiye dahil birçok ülkeye damga vurdu! Değeri 1 milyar dolara ulaştı
01 Şubat 2021 18:17		 Yavuz Bingöl: Suriye ya da Irak gibi olabilirdik
01 Şubat 2021 10:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Yabancıların kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı12:45 - Adıyaman'da 29 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:31 - TESK, zam yapılan köprü ve otoyol ücretleri için indirim talep etti12:28 - Ankara Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin YKS ücretini ödeyecek12:23 - CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı12:10 - Antalya'da lise öğrencisinin oltayla kıyıdan tuttuğu 42 kilogramlık balık şaşırttı
12:02 - Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı11:55 - Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu'dan ilk yorum11:49 - Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam11:45 - Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki11:43 - Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki11:40 - Kahta'da aile katliamına 6 gözaltı
11:38 - Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi11:31 - Bakan Selçuk, 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu11:29 - FETÖ'nün 'KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri' OHAL Komisyon raporunda11:23 - EBS'den yönetici görevlendirme yönetmeliği değerlendirmesi11:18 - Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılama oranlarına bağlı
11:15 - Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın 3
alice harikalar diyarında 1
Ölüm acısı 2
Lpg 2
para 2
ununu elemiş,eleğini asmış 3
doru 3
zaytung 2
sözlük yazarlarından ileride cumhurbaşkanı çıkması 4
trip atan erkek 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam