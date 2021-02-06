Mahkeme, Sermiyan Midyat'ın kararını reddetti
|06 Şubat 2021 11:01
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;
Oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Midyat'ın Yaşar'ı darp ettiği öne sürülmüş ve taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu.
Eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi. Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti.
Ne olmuştu?
Birlikte yaşadığı oyuncu eski kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi
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