Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu'dan ilk yorum
|06 Şubat 2021 11:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının tartışmaları sürerken; Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.
Kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Bulu, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi ile ilgili yeni gelişme: 2 yeni fakülte kuruldu
Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.melih bulu (@melihbulu) February 6, 2021
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