Bakan Selçuk, 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehtap Teker adlı öğretmenin Kutup Yıldızı Masalları adlı kitabıyla "Öğretmen Yazarlar Dizisi"ni başlattıklarını bildirdi
|06 Şubat 2021 11:31
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehtap Teker adlı öğretmenin Kutup Yıldızı Masalları adlı kitabıyla "Öğretmen Yazarlar Dizisi"ni başlattıklarını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin deneyim ve duygularının yansıması eserlerin, daha fazla kişiyle buluşmasını çok önemsediğini belirtti.
Bakan Selçuk, "Mehtap Teker öğretmenimizin Kutup Yıldızı Masalları ile 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattık. Bir okuyucu olarak yeni çalışmaları heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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