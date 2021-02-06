Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülecek çocuk ve gençleri Mardin'in Nusaybin ilçesindeki evinde gizleyen ailenin 4 ferdi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Teslim olan bazı teröristlerin ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında örgütün dağ kadrosuna götürülecek çocuk ve gençleri Nusaybin'deki evlerinde barındıran ev sahibi tutuklu Salih K, tutuksuz sanık eşi Selma K. ile 24 yaşındaki çocukları Ömer K. ve Menekşe K. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve saldırıları hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.Ö'nün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında dağa götürülme süreçleri ve teröristlere ilişkin bilgiler verdiği ifade edilen iddianamede, örgütten kaçan Y.Y'nin de dağa götürülmeden önce Nusaybin'de kaldıkları eve ilişkin bilgi verdiği, şüphelilere yönelik teşhiste bulunduğu belirtildi.

- "Uygun şartlar oluşunca sizi sınırdan Suriye'ye geçireceğiz"

İddianamede, F.Ö'nün dağa götürülmeden önce kaldıkları eve ilişkin ifadesinde şunlar kaydedildi:

"Bizi bu eve getiren kişi, 'Bu evde bir süre bekleyeceksiniz. Evdeki kişilere zorluk çıkarmayın. Uygun şartlar oluşunca sizi sınırdan Suriye'ye geçireceğiz.' diyerek gitti. Bu evde yeni katılım yapacak olanlarla 2 hafta kaldık. Beklediğimiz süre içerisinde evdeki kadın bizim bulunduğumuz çocuk odasına yemek yapıp getirmekteydi. Ancak odaya girdiğinde eşarbı ile yüzünü kapatıyordu. Evdeyken ara sıra şehir çalışmaları yürüten örgüt mensupları gelip, bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyordu. Bize, 'Evden dışarıya çıkmayın. Camdan dahi bakmayın. İlk göndereceğimiz grup sizsiniz.' diyorlardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca ailelerimizden bahsedip ağlıyorduk. Ben de odada bulunan bilgisayarda sosyal medya hesabımı açarak, aileme Nusaybin'de olduğumu ancak tam nerede olduğumu bilmediğimi belirterek, 'Beni kurtarın.' diye mesaj atmıştım."

Şüpheliler hakkında terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin açık tanık beyanının bulunduğu kaydedilen iddianamede, beyanların genel, soyut ve duyuma dayalı isnatlar olmadığı ve bizzat kişiye münhasır ifadeler olduğu kaydedildi.

- "Şüphelilerin 'cansız posta kutusu' görevi yürüttükleri anlaşılmıştır"

İddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelilerin evi terör örgütüne katılım yapacak örgüt üyeleri tarafından 'güvenli ev' olarak kullanılmıştır. Özellikle Suriye'ye geçiş yapacak örgüt üyeleri Nusaybin'de şüphelilerin ikametinde konaklamıştır. Y.Y. ve bazı kişiler yaklaşık bir ay süre ile bu evde kaldıklarını beyan etmişlerdir. Her ne kadar şüpheliler ifadelerinde tanık beyanlarında geçen evin kendilerine ait olmadığını belirtmiş ise de yapılan araştırma ve uydu fotoğrafları incelendiğinde şüphelilerin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlenmiştir. Şüphelilerin evinin terör örgütü tarafından sürekli 'güvenli ev' olarak kullanıldığı, örgüte katılım sağlayacakları evlerinde konaklattıkları, bir ay süreyle tüm ihtiyaçlarını giderdikleri, sınırı geçmeleri için diğer örgüt üyelerine teslim ettikleri tespit edilmiştir. Şüphelilerin eyleminin sürekli olduğu, söz konusu evin terör örgütü tarafından daimi kullanıldığı, eylemlerinin süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik içerdiği, örgüt hiyerarşisinde yer alıp, verilen talimatı uygulayarak 'cansız posta kutusu' görevi yürüttükleri, örgütün amacı doğrultusunda bilerek ve isteyerek hareket ettikleri gerekçesiyle de üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, Salih K, eşi Selma K. ile çocukları Ömer K. ve Menekşe K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.