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Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde düzenleme yapılırken "Eğitim Yönetimi" alanında yüksek lisans yapanların hiç dikkate alınmamasına tepki var
 06 Şubat 2021 11:43
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Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle değiştirdi. Değişiklikte en dikkate değer konu, yönetici olarak atanabilmek için "eğitim yönetimi sertifikasına" sahip olmak şeklinde yeni bir şart getirilmiş olmasıdır.

Yönetmelik düzenlenirken, eğitim yönetimi alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora yapmış olanların neden muaf tutulmadığı anlaşılamamıştır.

Görüşlerini sosyal medya üzerinden açıklayan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sincar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Necati Cemaloğlu, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir ve Doç. Dr. Sedat Gümüş "Eğitim Yönetimi" alanında yüksek lisans yapanların dikkate alınması gerektiğine dikkat çektiler.

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Memurlar.Net
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