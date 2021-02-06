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Kahta'da aile katliamına 6 gözaltı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
|06 Şubat 2021 11:40
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan; 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yaptığı soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden ardından jandarmaya götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.Adıyaman'da iki aile arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı artıyor
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