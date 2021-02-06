Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam
|06 Şubat 2021 11:49
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Türk Silahlı Kuvvetleri, son dönemde terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.
Düzenlenen operasyonlarla elde edilen başarılar, terör örgütlerinin adeta belini kırdı.
Bu başarının gelmesinde Mehmetçik'in büyük kararlılığı da etki gösterdi.
Askerlerimiz tüm hava şartlarına rağmen görevlerinin başında.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
ESKİ 30 DERECE, 3 BİN METRE YÜKSEKLİK
Paylaşıma, "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam.. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.." notu düşüldü.
Eksi 30 derecede, 3 bin metre yüksekliktekiT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
geçici bir üs bölgemizde yaşam..
Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/R81lR8H8Qq
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