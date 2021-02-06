Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
|06 Şubat 2021 12:02
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Antalya'da çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızının kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kalan kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktı. Bu sırada 2 yaşındaki kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi.
Balkonda mahsur kalan kadın, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarıyla eve gelen itfaiye ekipleri, sepetli yangın merdiveni ile mutfak kapısını açarak eve girdi. Bu sırada balkondaki kadın da çocuğuna seslenerek odadan çıkmaması yönünde sık sık uyarıda bulundu.
Mutfak kapısının da kilitli olduğunu tespit eden itfaiye ekibi, tekrar sepete binerek kadının mahsur kaldığı balkona çıktı. Kapı, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından açıldı.
Eve girerek çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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