CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı

70 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 1 ve 3 nolu CBK'larda değişiklikler yapıldı. Tıklayınız. İşte7 Bakanlığın teşkilat yapısında yapılan değişiklikler

DIŞİLERİ BAKANLIĞI

- Dışişleri Bakanlığında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün adı Personel Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

- Bakanlıkta ayrıca biri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, diğer ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü olmak üzere iki yeni genel müdürlük olışturuldu.

- Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası siyasi örgütler le ilişkileri yürüten Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğünün görevleri iki değil üç genel müdür tarafından yerine getirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlamak amacıyla olimpik ve paralimbik spor dallarında 8000 sporcu yetiştirecek. Yetiştirilecek sporcularına beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak. Bu sporculara asgari ücreti geçmemek üzere harçlık verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

- Bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edebilecek. Bunlar, mali ve sosyal haklar bakımından, vali yardımcısına denk olacak.

- İdare ve denetim müdürleri, mali ve sosyal haklar bakımından il mahalli idareler müdürüne denk olacak.

- İl Mahalli İdareler Müdürü kadro unvanı İdare ve Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir. Hali hazırda İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında görev yapanlar İdare ve Denetim Müdürü kadrosuna geçirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Genel Müdürlük haline getirildi.

- Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

"e) Bakanlığa ait sosyal tesislerle ilgili işleri yürütmek,"

şeklindeki görevi

"Bakanlığa ait öğretmenevi ve akşam sanat okulu, misafirhane ve benzeri sosyal tesislere ilişkin usul ve esasları belirleyerek her türlü iş ve işlemleri yürütmek" şeklinde değiştirildi

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

- Milli Savunma Bakanlığında, yurt dışı teşkilatı oluşturuldu.

- Bakanlık bünyesinde Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü adı altında yeni bir Genel Müdürlük oluşturuldu.

- Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma vizyonu oluşturma görevi verildi.

- Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğünün görevleri değiştirildi.

- Bakanlıkta 375/ ek 24. maddeye göre müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

- Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı mülga edildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün "Entegre idare ve kontrol sistemi dahil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve güncel tutmak," şeklindeki görevi "Entegre idare ve kontrol sistemini işletmek" olarak değiştirildi.

TİCARET BAKANLIĞI

İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına "Salgın hastalık ve doğal afet dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunlukların ticari işletmeler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla teşvik ve destekler vermek" şeklinde yeni bir görev eklendi

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ

Finans Ofisinin görev ve yetkilerinde değişiklik yapıldı.



YAPILAN DEĞİŞİLİKLERE DAİR GEÇİCİ MADDE

GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Dışişleri Bakanlığında kaldırılan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

b) Milli Eğitim Bakanlığında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

e) Milli Savunma Bakanlığında Teknik Hizmetler Dairesi Başkanmın görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunJann yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılır.

