1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da lise öğrencisinin oltayla kıyıdan tuttuğu 42 kilogramlık balık şaşırttı

Uzun uğraşlar sonunda çevresindekilerin yardımıyla balığı kıyıya çıkartabilen 18 yaşındaki Alperen Uslu, o an yaşadıklarını kamerayla görüntüledi- Uslu:- "Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım"
 06 Şubat 2021 12:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- Antalya'da amatör balıkçılık yapan 18 yaşındaki lise öğrencisi Alperen Uslu'nun, oltayla kıyıdan tuttuğu 42 kilogramlık balık görenlerin ilgisini çekti.

Manavgat ilçesinde avlanan Uslu'nun canlı yem sistemiyle attığı oltasına büyük bir balık vurdu. Uslu, çevredekilerin de desteğiyle balığı kıyıya çıkartmayı başardı.

Balığının neredeyse boyu kadar olduğunu gören Uslu ve çevresindekiler şaşkınlık yaşadı. İki kişinin yardımıyla balıkçıya kadar taşıdığı balığın 42 kilogram olduğunu gören genç, büyük mutluluk yaşadı.

Uslu, balıkla mücadelesini ve kıyıya çıkartma anını kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, gencin yaşadığı heyecan dolu anlar yer alıyor.

- "Hayalimdeki balığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyorum"

Alperen Uslu, AA muhabirine, 10 yaşından bu yana balıkçılığa merakının olduğunu söyledi.

Liseye başladıktan sonra sürekli balıkçılıkla ilgili bilgi edindiğini aktaran Uslu, son dönemde de kıyıdan büyük balık tutmak için denemeler yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 10 gün önce 24 kilogram ağırlığında bir balık tuttuğunu anlatan Uslu, bu balıkların daha büyük olduğunu bildiğini, hep 40 kilo üstü bir balık tutmanın hayalini kurduğunu kaydetti.

Uslu, doğru yöntemi bulmak için hep araştırdığını belirterek şöyle konuştu:

"Balığı yakaladığım gün erken saatlerde av yapacağım plaja geldim. Akşama kadar olta attık ancak bir tane bile balık tutamadık. Arkadaşlarım umutsuzluğa kapılıp, balık tutmayı bıraktı. Oltama 1 kilo ağırlığında bir yem takarak denize bıraktım. Sonrasında oltamda büyük bir balık olduğunu fark ettim. Öncesinde çalı sandım ancak balık olduğunu anlayınca çok heyecanlandım. Yaşadığım 1 saat 15 dakikalık mücadeleyi kazanarak balığı kıyıya çıkartmayı başardım. Bu kadar büyük olduğunu beklemiyordum. Balığın büyüklüğünü görünce ben de çevremdekiler de büyük şaşkınlık yaşadı. Hayalimdeki balığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyorum."

Balığı parçalara ayırdığını ifade eden Uslu, "Satsam 2 bin liradan fazla ederdi. Öğrenciyim ancak ben çevremdekilere dağıtmayı tercih ettim. Birazını da ailemle yedim. Kuyruğunu kurutup hatıra olarak saklayacağım." dedi.

- "Popülasyonu azalınca kıyıdan tutmak zorlaştı"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise bilimsel adı "Seriola dumerilii" olan Akya balığının Antalya'da "kuzu balığı" olarak bilindiğini söyledi.

Genç balıkçının kıyıdan bu kadar büyük bir balığı tutmasının kendisini de şaşırttığını vurgulayan Gökoğlu, "Balık 50 metre derinliğe kadar yaşıyor. Önceden kıyıdan bu büyüklükte olmasa da yakalanırdı ancak popülasyonu azalınca kıyıdan tutmak zorlaştı. Bakanlığın aldığı tedbirler sayesinde balığın popülasyonu yeniden artmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
06 Şubat 2021 12:02		 Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam
06 Şubat 2021 11:49
Salgının seyri tedbirlere uyum ve toplumsal aşılama oranlarına bağlı
06 Şubat 2021 11:18		 Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı
06 Şubat 2021 11:15
5 adımda nasıl aşısız kalmayız?
06 Şubat 2021 09:51		 Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
06 Şubat 2021 09:15
Sokağa çıkma kısıtlamaları karavan kampına ilgiyi arttırdı
06 Şubat 2021 09:14		 İstanbul trafiğinde 15 dakikalık yol 1 saat sürüyor
06 Şubat 2021 09:12
'Uzay insanı yetişecek, uzay hukuku çalışılacak'
06 Şubat 2021 08:45		 Pandemi kadınların ruh sağlığını bozdu
06 Şubat 2021 08:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:27 - İBB zabıta ekipleri seyyar satıcıyı darp etti13:02 - Yabancıların kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı12:45 - Adıyaman'da 29 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı12:31 - TESK, zam yapılan köprü ve otoyol ücretleri için indirim talep etti12:28 - Ankara Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin YKS ücretini ödeyecek12:23 - CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
12:10 - Antalya'da lise öğrencisinin oltayla kıyıdan tuttuğu 42 kilogramlık balık şaşırttı12:02 - Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı11:55 - Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu'dan ilk yorum11:53 - Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde inşa edilecek11:49 - Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki üs bölgesinde yaşam11:45 - Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki
11:43 - Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki11:40 - Kahta'da aile katliamına 6 gözaltı11:38 - Dağa götürülecek gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi11:31 - Bakan Selçuk, 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu11:29 - FETÖ'nün 'KPSS ve kurum sınavlarına hazırlık evleri' OHAL Komisyon raporunda
11:23 - EBS'den yönetici görevlendirme yönetmeliği değerlendirmesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamuda mesai saatlerinin 10:00-16:00 arası olması 4
büyü yapmak 3
Milli gemisavar füzesi 4
sabah elinizde kına ile uyanmak 5
dizilerde ölen oyuncuların tekrar dirilmesi 1
trip atan erkek 1
Twitter sansürleri 3
siz öğrenci misiniz yoksa terörist misiniz 2
istifa etmeyi asla düşünmüyorum 5
koyun 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam