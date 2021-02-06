Adıyaman'da 29 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TAŞOVA'DAN 'ÜÇÜNCÜ DALGA' UYARISI Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşılama ve uzun süre izolasyonda kalmanın vermiş olduğu sıkıntı, aşılamanın vermiş olduğu rehavet ile maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihmal edilmesi özellikle o beklediğimiz üçüncü dalganın oluşmasına neden olabilir." dedi. Taşova, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlanan aşı çalışmaları, muhtemel üçüncü dalga ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili açıklamada bulundu.