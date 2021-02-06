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İBB zabıta ekipleri seyyar satıcıyı darp etti

İstanbul Eminönü'nde bir seyyar satıcının İBB Zabıta Müdürlüğüne bağlı bir ekip tarafından darp edildiği iddia edildi. Seyyar satıcının darp sonrası fotoğraflarını paylaşan bir avukat, "Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz" diyerek duruma isyan etti.
 06 Şubat 2021 13:27
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İBB zabıta ekipleri seyyar satıcıyı darp etti

Olay, saat 17.30 sıralarında Fatih Eminönü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcı bir kişi ile İBB Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasına tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından iddiaya göre ekipler seyyar satıcıyı darp etti. Bir avukat ise duruma isyan etti.

Avukat Üsame Ceran sosyal medya hesabından seyyar satıcının darp sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Ben sonuna yetiştim ama tek kelimeyle korkunçtu. Birçok kişi tanık oldu. Muhtemelen MOBESE açısında gerçekleşti olay. Vatandaşla zabıta arasında ne yaşandı bilmiyorum; ama hiç önemli değil güpegündüz işlek caddenin ortasında bir vatandaşı dövemezsiniz!" dedi.
DHA
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