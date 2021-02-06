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2021 \ Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme

MEB, yönetici sınavında Türkçe ve Matematik sorulmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, "Genel Kültür ve Genel Yetenek" konu başlığını "Genel Kültür" olarak değiştirdi.
 06 Şubat 2021 14:05
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MEB, yönetici sınavında Türkçe ve Matematik sorulmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Bu konudaki tüm haber ve analizler için tıklayınız.

Yönetmelikle, yönetici seçme yazılı sınav konularında ve konuların ağırlıklarında değişiklik yapılmıştır. Tıklayınız.
Örneğin, yazılı sınav konuları içerisinde yer alan "Genel Kültür ve Genel Yetenek" konu başlığını "Genel Kültür" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonrasında da ÖSYM, 2021-MEB-EKYS Başvuru Kılavuzunu yayımlamıştır. Tıklayınız. Bu yönetmelik değişikliğine uygun olacak kılavuzda sadece Genel Kültür konu başlığına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mevzuatımızda Genel Kültür ve Genel Yetenekten ne kast edildiği tanımlanmamıştır. 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle yayımlanan yönetmelik ve kılavuzda da bu iki terimin hangi sınav konularını kapsadığına yer verilmiştir.

Genel Kültür ve Genel Yetenek'ten ne kast edildiğine ilişkin olarak sadece KPSS sınav kılavuzlarında açıklama bulunmaktadır. 2020 KPSS kılavuzunda; Genel Yeteneğin "Matematik" ve "Türkçe" testlerini, Genel Kültürün ise Tarih, Coğrafya, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularını kapsayacağına açık bir şekilde yer verilmiştir.

2021 EKYS sınavında Türkçe ve Matematik yer almayacak mı?

Tüm yarışma sınavlarında Türkçe ve Matematik ana konulardan birisidir. Bu nedenle, MEB'in, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde, yazılı sınav konuları başlığı altında sehven bir değişiklik yaptığını düşünüyoruz. Konuyla ilgili olarak MEB'le yaptığımız görüşmede de, "Türkçe ve Matematik sormayacak mısınz?" şeklindeki sorumuza, gayri resmi olarak "Genel Kültür altında soracağız" şeklinde yanıt verilmiştir.

İleride hukuki bir sorun yaşanmaması için ya yönetmelikte değişiklik yapılması ya da ÖSYM'nin yayımladığı 2021-MEB-EKYS Başvuru Kılavuzunda "Genel Kültür" konu başlığı altında hangi alanlardan kaç soru sorulacağına net bir şekilde yanıt verilmesi uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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