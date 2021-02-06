MEB, yönetici sınavında Türkçe ve Matematik sorulmayacak mı?
|06 Şubat 2021 14:05
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Bu konudaki tüm haber ve analizler için tıklayınız.
Yönetmelikle, yönetici seçme yazılı sınav konularında ve konuların ağırlıklarında
değişiklik yapılmıştır. Tıklayınız.
Örneğin, yazılı sınav konuları içerisinde yer alan "Genel Kültür ve Genel Yetenek" konu başlığını "Genel Kültür" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonrasında da ÖSYM, 2021-MEB-EKYS Başvuru Kılavuzunu yayımlamıştır. Tıklayınız. Bu yönetmelik değişikliğine uygun olacak kılavuzda sadece Genel Kültür konu başlığına yer verilmiştir.
Diğer taraftan, mevzuatımızda Genel Kültür ve Genel Yetenekten ne kast edildiği tanımlanmamıştır. 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle yayımlanan yönetmelik ve kılavuzda da bu iki terimin hangi sınav konularını kapsadığına yer verilmiştir.
Genel Kültür ve Genel Yetenek'ten ne kast edildiğine ilişkin olarak sadece KPSS sınav kılavuzlarında açıklama bulunmaktadır. 2020 KPSS kılavuzunda; Genel Yeteneğin "Matematik" ve "Türkçe" testlerini, Genel Kültürün ise Tarih, Coğrafya, Temel Yurttaşlık Bilgisi ve Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularını kapsayacağına açık bir şekilde yer verilmiştir.
2021 EKYS sınavında Türkçe ve Matematik yer almayacak mı?
Tüm yarışma sınavlarında Türkçe ve Matematik ana konulardan birisidir. Bu nedenle, MEB'in, yönetici görevlendirme yönetmeliğinde, yazılı sınav konuları başlığı altında sehven bir değişiklik yaptığını düşünüyoruz. Konuyla ilgili olarak MEB'le yaptığımız görüşmede de, "Türkçe ve Matematik sormayacak mısınz?" şeklindeki sorumuza, gayri resmi olarak "Genel Kültür altında soracağız" şeklinde yanıt verilmiştir.
İleride hukuki bir sorun yaşanmaması için ya yönetmelikte değişiklik yapılması ya da ÖSYM'nin yayımladığı 2021-MEB-EKYS Başvuru Kılavuzunda "Genel Kültür" konu başlığı altında hangi alanlardan kaç soru sorulacağına net bir şekilde yanıt verilmesi uygun olacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Profesörlerden, eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliğine tepki
06 Şubat 2021 11:43
|Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
05 Şubat 2021 02:47
|Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli
05 Şubat 2021 01:48
|MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
05 Şubat 2021 00:08