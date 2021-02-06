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Niğde'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
|06 Şubat 2021 14:05
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