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İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!

Ünlü şarkıcı Alişan, bugün ikinci kez baba oldu. Baba olmanın heyecanını yaşayan Alişan'dan beklenmedik bir tepki geldi. Şarkıcı sosyal medya hesabından yakınlarına isyan etti.
 06 Şubat 2021 14:17
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İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!

2018 yılında evlenen Alişan-Buse Varol çifti, ikinci bebeklerini kucağına aldı. Geçtiğimiz yıl şubat ayında 2019'un oğulları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çift, kızlarına "Eliz" adını verdi.

Doğuma giren Alişan, sosyal medya hesabı üzerinden mutluluğunu paylaştı. Ünlü şarkıcı gönderisine, "Geldi babasının aşkı, geldi. Şükür..." notunu düştü.

ALİŞAN'DAN YAKINLARINA SERT TEPKİ

Alişan ayrıca sosyal medya hesabından, kızının fotoğrafını paylaşan yakınlarına da tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "En yakınlarım birkaç kişiye fotoğraf atıyorum...O da alıyor hikayesine atıyor. Ve ben, doğalı yarım saat olmuş bebeğimi yeni görüyorum her yerde... Yazıklar olsun!" diyerek tepki gösterdi

"SENİ BEKLİYORUZ KIZIM"

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan şarkıcı Alişan, dün eşi ile düğün günü çekilen eski bir karesini paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı gönderisi, "Ailemize Allah'ın izniyle yarın Eliz katılacak" ifadelerini kullanmıştı

44 yaşındaki şarkıcı, "O gece basladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak'ı verdi... Simdi ailemize Allah'ın izniyle yarın Eliz katılacak... Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve butun ailen hep birlikte seni kucaklamak icin sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim icin yepyeni bir sayfa acılacak..

Beni evlendigimiz gunden beri dunyanın en mutlu kocası yapan askıma, kucagıma aldıgım gun babalıgı bana tattıran ogluma ve ailemize tesekkur ederim... Bu mutluluğu bana ikinci kez yasatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce sukurler olsun... Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua... Gel kızım, bekliyoruz" notuyla yapmış, kalp ve nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmemişti.
Memurlar.Net
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