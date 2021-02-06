Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
|06 Şubat 2021 15:27
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerinin, operasyon kapsamında 2 şüphelinin adresinde yaptığı aramada; 'sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak' amacıyla Orta Çağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu, 4 metre uzunluğundaki piton derisi ile yine Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, 2 deri üzerine el yazması dini yazıt, 2 kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüphelinin sorgusuna başlandı.
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