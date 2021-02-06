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Sıcak havalarda 'kış lastiği' fren mesafesini uzatıyor

Türkiye'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, kış lastiği kullanan sürücüler için sorun oluşturuyor. Uzmanlar, uygun hava şartlarının dışında kullanılan kış lastiklerinin fren mesafesini uzatarak kazalara yol açabileceği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
 06 Şubat 2021 15:29
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Sıcak havalarda 'kış lastiği' fren mesafesini uzatıyor

İklim değişiklikleri ile kış aylarında artan hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. 7 derecenin altında kullanılması gereken kış lastiklerinin, 20 derece ve üzeri sıcaklıklarda sürücüler için sorunlara yol açabileceği belirtildi. Kış lastiklerinin yapıları itibari ile sıcak havalara uygun olmadığını belirten ileri sürüş teknikleri uzmanları, kış lastiğinin fren mesafesini uzatarak kazalara yol açabileceği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

'LASTİKLERE ÇOK GÜVENMEYİN

Mevsimin getirdiği farklılıkların oluştuğunu belirten ileri sürüş teknikleri eğitim uzmanı Murat Şahin, "7 derecenin altına düşüldüğü zaman kış lastiği kullanmak gerekli. Şu anda kışlar sıcaklık bakımından yazlarla birleşmiş durumda. Bu sebepten dolayı kış lastikleri kullanımı bazı durumlarda sorun da yaratabilir. 20 derece sıcaklığın üstüne çıkılması durumunda fren mesafesi uzayabiliyor. Sürücülerin bu süreçte lastiklerine güvenmeyerek kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Kış lastiğinin hamuru daha yumuşak olduğu için belirli bir dereceden sonra yaz lastiği gibi sertleşmiyor. Kış lastikleri daha derin, kılcal ve kar yağışının olduğu zamanlarda kullanılması daha uygun. Kış lastiğini yaz aylarında ya da yaz sıcaklığında kullanılırsa lastik ömrü 1-2 ay içinde bitebilir. Sürücüler lastiklere fazla güvenmeden kendi önlemlerini alarak daha dikkatli olmalılar" dedi.

'KAZALAR ANLIK HATALARLA OLUŞUYOR'

Lastik satışı yapan Gökhan Yılmaz da, "Ticari araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu. Türkiye'de iklim şartları kısa sürede değişiklik gösterebilmekte. Sıcak havalarda kış lastikleri araçlarda yakıt tüketimini artıyor. Fren mesafesi artıyor ve aracın ön takımlarına zarar veriyor. Kış lastiklerinin kat artırımı yaz lastiklerine oranla daha fazla olması asfalta tutuşu güçlendiriyor. Asfaltın sıcak ve karlı olmaması yoğun yol tutuşu sağlayan kış lastiklerinin kullanılması arabayı yoruyor. Hususi araç kullanan sürücüler 4 mevsim olarak adlandırdığımız lastikleri kullanmalı. Şu anki koşullar yazlık ve 4 mevsimlik lastiklere uygun durumdayken kış lastikleri için uygun değil. Sürücüler ayrıca emniyet kemerini takmalı, fren mesafesini ayarlamak konusunda daha dikkatli olmalı ve aracı daha kontrollü kullanmalı. Kazalar anlık hatalar sonucu oluşuyor, sürücülerimizin araç kullanırken daha dikkatli olması gerekir" şeklinde konuştu.
DHA
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