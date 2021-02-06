1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ambulans şoförleri, fermuar tekniğini uygulanmasını istiyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 84 ambulans ile her gün yüzlerce vakaya müdahale ediliyor. Zorlu trafikte saniyelerle yarışan ambulans şoförleri, diğer sürücülerin fermuar tekniğini uygulayarak kendilerine yol vermesini istiyor.
 06 Şubat 2021 15:40
+Aa- Yazdır
Ambulans şoförleri, fermuar tekniğini uygulanmasını istiyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 49 acil sağlık istasyonunda toplam 84 ambulans görev yapıyor. Bu ambulanslardan 79'u, standart acil yardım ambulansı olarak görev yaparken, filoda 1 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 motosiklet ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans ve 1 de yenidoğan yoğun bakım üniteli ambulans olmak üzere toplam 5 özellikli ambulans bulunuyor. Her gün yüzlerce vakaya müdahalede bulunan acil sağlık ekipleri, geçen yıl 158 bin 376 vakaya müdahale ederek toplam 2 milyon 842 bin 772 kilometre yol kat etti. Bu süreçte vakalara ulaşmak ve hastaneye yetiştirmek için zorlu trafikte en büyük sorumluluğu ise ambulans şoförleri taşıyor.

FERMUAR TEKNİĞİNİN UYGULANMASI ÖNEM TAŞIYOR

Büyük bir kısmı aynı zamanda Acil Tıp Teknisyeni ya da Paramedik olarak da görev yapan ambulans şoförleri, saniyelerle yarışarak vakaya ulaştıktan sonra hasta kişiye müdahalede bulunuyor ve tekrar direksiyon başına geçerek hastaneye zamanında yetişmek için çaba gösteriyor. Hayat kurtarmak için büyük efor sarf eden ambulans şoförlerinin en büyük sorunlarından biri ise trafikteki sürücülerin fermuar tekniğini uygulamaması. İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi şeklinde uygulanan fermuar sistemini, trafikteki tüm sürücülerin uygulaması azami önem taşıyor.

'BAZILARI YA PANİK OLUYOR YA DA YOL VERMEK İSTEMİYOR'

Trafikte bazı sürücülerin siren sesini duyduğunda paniklediğini söyleyen Acil Tıp Teknisyeni sürücüsü Murat Devrez, "Bizim acil sağlık hizmetleri olarak, vaka verisi ile başlayan zamanla yarışımız trafik ile devam ediyor. Tabii, Karayolları Kanunu'nun vermiş olduğu trafik kurallarına riayet ederek, en kısa sürede en hızlı şekilde vakamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşların bize karşı daha etkin ve duyarlı olmasını istiyoruz. Trafikte ambulansı gören, sesini duyan bazı vatandaşlarımız ya panik oluyor ya da yol vermek istemiyorlar. Bu kişilerden daha duyarlı ve sakin olmalarını istiyoruz. Fermuar sistemini halen Türkiye'de tam ve etkin olarak kullanamıyoruz Vatandaş panik ile ya kendisini sola atıyor ya da soldaki araç sağa geçmeye çalışıyor. Bizi gören, önümüzde ne yapacağını şaşırıyor. Biz vatandaşlardan, daha duyarlı olmalarını ve siren sesini duyup bizi gördüğünde, sağ şeritteyse sağa, sol şeritteyse sola uygun ve en hızlı bir şekilde yol vermelerini istiyoruz" dedi.

'YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERİMİZ O KADAR FAZLA Kİ'

Siren sesini duymalarına rağmen yol vermeyen sürücüler olduğuna dikkat çeken ambulans şoförü Besim Şen, "Bizim istasyonlarımızda vakaya çıkış süremiz 90 saniyenin altındadır. Bunun üzerinde vakaya çıkamayız. O vakaya ulaşma süremiz, eğer vaka bölgemize çok uzak bir yerde değilse, yaklaşık 8 dakikadır. Şehir içine girdiğimiz anda bilinçsiz sürücülerimiz önümüzde frene basabiliyor. Siren sesini duymasına rağmen bize yol vermeyen sürücülerimiz o kadar fazla ki, biz de bu süreyi aşmak durumunda kalıyoruz. Bilinçsiz sürücülerimizin önümüzde fren yapması ya da yol vermemesinden kaynaklı bizim bu hastaya ulaşım süremiz 10, 12 dakikaya kadar uzayabiliyor. Biz de bu şekilde bir mağduriyet yaşamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK KÖTÜ DURUMDAKİ VAKALARA, HASTALARA GİDİYORUZ'

Trafikte siren sesini duyan sürücülerin sakin bir şekilde anonslara uyması gerektiğini söyleyen Paramedik Sürücü Fatih Dinç, "Vatandaşlarımızdan öncelikle siren sesine ve bizim 'Sağa çekilin, sola kaçın, yolu açın' şeklinde yaptığımız anonslara riayet etmesi gerekiyor. Bu siren sesini duydukları zaman, sakin bir şekilde yolun kenarlarına çekilerek bizim komutlarımıza uymalarını rica ediyoruz. Çünkü bizim gittiğimiz hastalar, kendi yakınları da olabilir. Kendi anneleri, babaları olabilir. Bu şekilde bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Cidden çok kötü durumdaki vakalara, hastalara gidiyoruz. Her saniye bizim için önemli. Yaşama yol versinler istiyoruz. Siren sesini duydukları zaman, bizim 'Sağa' ya da 'Sola' şeklinde verdiğimiz komutlara uyarak fermuar sistemini uygulayarak yolları açmaya çalışsınlar" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şehirde zabıta memuru, kırda ultra maraton koşucusu
02 Şubat 2021 19:50		 Kocaeli'de rüşvet teklifini reddeden 3 polis ödüllendirildi
01 Şubat 2021 19:37
İnşaat işçiliğinden doktorluğa: Başarılı hayat hikayesi ile herkese örnek oluyor
01 Şubat 2021 16:40		 Emekliye ayrılan sağlık çalışanı, arkadaşlarına anonsla veda etti
31 Ocak 2021 13:19
Sağlık personeli, hasta çocuğu sırtında taşıdı
30 Ocak 2021 17:34		 Polis, üşüyen zihinsel engelli çocuğa montunu verdi
30 Ocak 2021 17:11
'Pamuk' isimli eşek İnci hemşirenin 'arkadaşı' oldu
30 Ocak 2021 15:39		 Bakan yardımcılığına atanan Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül kimdir?
30 Ocak 2021 12:26
Aile hekimleri sorunlarını iletti
29 Ocak 2021 08:30		 Kadın itfaiyeciler, performanslarıyla göz doldurdu
28 Ocak 2021 22:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi15:43 - Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!15:42 - Uzmanlar, internetten alınan ilaçlara karşı uyardı15:40 - Ambulans şoförleri, fermuar tekniğini uygulanmasını istiyor15:39 - Sultanahmet'teki tarihi han 120 milyon liraya satışa çıkarıldı15:35 - 'Üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir'
15:34 - 45 evden 5 milyon liralık hırsızlık yapan 13 şüpheli yakalandı15:31 - Ünlü şarkıcıyı tehdit edenler hakkında karar çıktı15:30 - Sahte altın dolandırıcılarından 'Pes' dedirten yeni yöntem15:29 - Sıcak havalarda 'kış lastiği' fren mesafesini uzatıyor15:27 - Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi15:15 - Yargıtay'dan emsal bahşiş kararı
15:12 - Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira15:11 - CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı14:57 - Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Prof. Dr. İlhan açıkladı14:46 - Emine Erdoğan'dan 'sokak hayvanları için hayatı kolaylaştıralım' çağrısı14:38 - 'Şimdi gözünü uzaya diken, teknolojiye diken bir Türkiye var'
14:17 - İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 20 bin doları iade etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaytung 2
Atmaca 3
Mahalle ağzıyla yazan yazarlar 4
uçurtma avcısı 2
Kafkas Gülü 2
adamını bulmak 4
blöf yapmak 2
büyü yapmak 3
iş olacağına varır 1
Lpg 2
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erzurum Tortum SYDV personel alacak
Atabağı Belediyesi geçici işçi alacak
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam