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Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!

Koronavirüs salgınında evlerine kapanan ve ekran başında daha fazla vakit geçiren çocuklarda miyop vakalarında artış yaşandı. Teknolojik aletlerin kullanımındaki artışın bu rahatsızlığı da artırdığını söyleyen Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, 10 yıl önce yüzde 1,5 ile 2,5 arasında görülen miyop görülme oranının pandemiyle birlikte yüzde 6'lara çıktığını belirtti. Doğu, "20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine imkan tanıyabilir" önerisinde bulundu.
 06 Şubat 2021 15:43
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Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!

Göz klinikleri tarafından birçok ülkede yapılan araştırmalar, Kovid-19 sebebiyle uygulanan kısıtlamalar neticesinde görme bozukluklarında artış yaşandığını gösterdi. Uzmanlara göre, insanların hem iş, hem eğitim, hem de boş zaman aktivitesi olarak ekranları daha sık kullanması göz bozulmalarındaki artışın sebebi olarak görülüyor. Yani gözler, sürekli yakın bir yere ve dijital ekrana odaklanarak uzağa ve doğal alanlara bakmanın faydalarından yararlanamıyor.

Çin'de yapılan bir araştırmada ise yaşları 6 ile 8 arasında değişen 120 bin çocuğun göz sağlığı incelendi. Karantina önlemlerinin sürdüğü 2020 yılı boyunca, bu çocuklarda miyop görülme sıklığının, geçmiş yıllara kıyasla 3 kat arttığı belirlendi. Uzmanlar, özellikle küçük çocuklardaki görme bozukluklarının ilerleyen süreçte ürkütücü sonuçlarının olabileceği konusunda uyarıyor.

"MİYOP PANDEMİYLE BİRLİKTE YÜZDE 6'LARA ÇIKTI"

Miyop, hipermetrop ve astigmatın hastalık olmadığını söyleyen Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Mehmet Bülent Doğu, "Günümüzde teknolojik aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte miyop sayısı artmaya başladı. Bundan 10 yıl önce yüzde 1,5 ile 2,5 arasında görülen miyop, pandemiyle birlikte yüzde 6'lara kadar çıktı. Tablet bilgisayar, telefon ve televizyon göz sağlığını çok fazla tetikliyor. Online dersler çocukların ve gençlerin tablet ve telefon kullanımı çok artırdı. Pandemi şartlarından dolayı dışarı çıkamayan çocuklar vakit geçirebilmek için teknolojik aletlerle oyun oynayarak zamanlarını doldurmaya başladı. Ekrana aşırı odaklanma göz kaslarının aşırı çalışmasına neden oluyor. Bu durumda miyobu artırıyor" diye konuştu.

"20-20-20 KURALI GÖZÜ RAHATLATABİLİR"

Çocukların tablet bilgisayar ve telefon başında geçirdiği süreyi kısıtlamak gerektiğini dile getiren Op. Dr. Doğu, "Okul çağındaki çocuklar, online dersler dışında günlük iki saat tablet bilgisayar ve telefon kullanılabilir. Fazla kullanıma bağlı olarak göz ve baş ağrıları kaçınılmaz oluyor. Gece yarılarına kadar oynanan oyunlar çocukların uykularını etkiliyor. Mavi ışık beyindeki serotonin ve melatonin gibi uykuya geçmemizi sağlayan hormonların salgılanmasını bozuyor. Uyumadan 1 saat önce teknolojik aletlerle olan temasın tamamen kesilmesi gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye süresince, 20 metre ve ötesine bakarak gözlerimizin dinlenmesine imkan tanıyabilir ve göz kuruluğunun önüne geçebiliriz. 20-20-20 kuralını uygulamak gözlerin rahatlatılmasında etkili bir yöntemdir. Tablet bilgisayar ve telefonun ışık ayarları da göz sağlığında çok önemlidir. Bulunduğumuz ortamın ışık ayarıyla kullandığımız teknolojik aletlerin ışık ayarları aynı olmalı" ifadelerini kullandı.

"2 YAŞ VE ALTI ÇOCUKLARDA MİYOP DAHA HIZLI GELİŞİYOR"

2 yaş altı çocukların kesinlikle teknolojik aletlerden uzak durması gerektiğine dikkati çeken Mehmet Bülent Doğu şöyle konuştu:

"2 yaş ve altı çocuklarda miyop daha hızlı gelişiyor. Aileler çocuklarının görme durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekiyor. Düzenli olarak çocukları kontrole götürmeleri gerekmektedir. Çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlandıkları için göz şikayetlerini anlatamayabilir. Dolayısıyla rutin kontroller çok önem taşıyor. Doğumsal problemi olmayan çocukların 6'ncı ayında, 2 yaşında ve sonrasındaki her yılda okul çağına gelene kadar muayene edilmesini gerekiyor. Göz bozuklukları erken teşhis edilen çocuklar, tedavi edildikleri takdirde herhangi bir görme sorunu olmayan çocuklar kadar iyi görebilir. Erken uygulanan tedavilerle göz numarasının da bir nevi önüne geçmiş oluyoruz. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Çocuğu bir kere doktora götürmekle çözüm almak çok zor, hekimin tavsiyeline mutlaka uyulması gerekiyor."
DHA
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