Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
|06 Şubat 2021 16:13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
MSB'nin açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.
Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi" veriyor. pic.twitter.com/u39SJqZYejT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
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