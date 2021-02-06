1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
 06 Şubat 2021 16:13
+Aa- Yazdır
Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.

MSB'nin açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı
06 Şubat 2021 17:37		 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi
06 Şubat 2021 16:39
Erdoğan: Şimdi gözünü uzaya diken bir Türkiye var
06 Şubat 2021 14:38		 Altun'dan sosyal medya kısıtlamalarına tepki: Asla izin vermeyeceğiz
06 Şubat 2021 10:25
İl kongrelerine Erdoğan'lı final
06 Şubat 2021 08:55		 Cumhur İttifakı yeni anayasa için kararlı
06 Şubat 2021 08:47
Anayasa girişiminde ölçüt 2. maddedir
06 Şubat 2021 08:44		 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Boğaziçi açıklaması
06 Şubat 2021 02:47
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yönetmeliği
06 Şubat 2021 01:10		 26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
06 Şubat 2021 00:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi18:15 - Yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada18:11 - Sahafı sel suyu vurdu, 35 bin kitap su altında kaldı17:49 - Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı17:37 - İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı17:30 - Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu
17:19 - İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı17:17 - Sanayi kentinde yatırım talebi salgına rağmen hız kesmedi17:16 - Aracın birleştirildiğini ekspertiz göremedi, tamircide öğrendi17:15 - e-ticaretteki artış ambalaj talebini artırdı17:14 - Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi17:09 - NASA'dan bir ilk: İklim danışmanı atadı
16:44 - Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi16:39 - 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi16:18 - Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşire toprağa verildi16:13 - Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi15:43 - Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!
15:42 - Uzmanlar, internetten alınan ilaçlara karşı uyardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bilal:Özgürlüğün sesi 2
yola çıkmak 3
doru 3
Hediye alma,menfaat sağlama yasağı 2
blöf yapmak 2
disiplinsiz olmak 4
Kamu yönetiminde şeffaflık 1
Hazaralar 2
hüner coşkuner 4
ametist taşı 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam