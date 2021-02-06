1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşire toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Şanlıurfa'dan ailesini ziyarete gelen, geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire Habibe Keser (43), sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.
 06 Şubat 2021 16:18
+Aa- Yazdır
Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşire toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Şanlıurfa'dan ailesini ziyarete gelen, geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire Habibe Keser (43), sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Habibe Keser, ailesini ziyarete gittiği Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı 38 RA 310 plakalı otomobiliyle otoyolda dinlenme tesisine girmek istedi. Bu sırada Tamer G. yönetimindeki 33 ENG 65 plakalı TIR, yolun sağında yavaşladığı öne sürülen otomobile arkadan çarptı. Kazada 25 yıllık hemşire Habibe Keser ile yanındaki kız kardeşi Melisa K. (24) ve onun kızı Kumsal K. (4) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Habibe Keser, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Kumsal K.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Keser'in cenazesi, bugün Mersin Şehir Hastanesi'nde alınarak Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Keser için cenaze namazı kılındı. Cenazede polis memuru eşi Bilgehan Keser ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından Keser'in cenazesi Tarsus Sucular Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi. Keser'in cenazesine sağlık çalışanları da katıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada
06 Şubat 2021 18:15		 Sahafı sel suyu vurdu, 35 bin kitap su altında kaldı
06 Şubat 2021 18:11
İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı
06 Şubat 2021 17:19		 Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi
06 Şubat 2021 16:44
Uzmanlar, internetten alınan ilaçlara karşı uyardı
06 Şubat 2021 15:42		 'Üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana korona ne yapabilir'
06 Şubat 2021 15:35
Sahte altın dolandırıcılarından 'Pes' dedirten yeni yöntem
06 Şubat 2021 15:30		 Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin 465 lira
06 Şubat 2021 15:12
CoronaVac aşının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı
06 Şubat 2021 15:11		 Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Prof. Dr. İlhan açıkladı
06 Şubat 2021 14:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:30 - HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi18:15 - Yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada18:11 - Sahafı sel suyu vurdu, 35 bin kitap su altında kaldı17:49 - Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı17:37 - İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı17:30 - Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu
17:19 - İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı17:17 - Sanayi kentinde yatırım talebi salgına rağmen hız kesmedi17:16 - Aracın birleştirildiğini ekspertiz göremedi, tamircide öğrendi17:15 - e-ticaretteki artış ambalaj talebini artırdı17:14 - Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi17:09 - NASA'dan bir ilk: İklim danışmanı atadı
16:44 - Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi16:39 - 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi16:18 - Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşire toprağa verildi16:13 - Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi15:43 - Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!
15:42 - Uzmanlar, internetten alınan ilaçlara karşı uyardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dask 1
Ünlülerin isimlerinin okunuşu 3
videoları hızlandırıp izlemek 4
Himbalar 1
deprem şamandıraları 1
Bilal:Özgürlüğün sesi 2
Deprem 2
Twitter sansürleri 3
Oblomov 2
devre mülk 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam