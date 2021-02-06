'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi
|06 Şubat 2021 16:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar, yaklaşık 2,5 milyon kişinin desteğiyle Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi.
Dün Twitter üzerinden Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.
- Erdoğan "Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı verdi
Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:
"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."
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