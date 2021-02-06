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Sanayi kentinde yatırım talebi salgına rağmen hız kesmedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen yıl Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan 379 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.
 06 Şubat 2021 17:17
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Sanayi kentinde yatırım talebi salgına rağmen hız kesmedi

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 11 milyar lirayı bulan 379 proje teşvik kapsamına alındı.

Kocaeli, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yatırımcılar için cazibesini korudu. Kent, teşvik rekorunun kırıldığı 2020'de en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu.

AA muhabirinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için 2020'de düzenlenen teşvik belgesi sayısı 2019'a göre yüzde 82 artış gösterdi.

Geçen yıl başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 379 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.

Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 35'i yabancı sermayeli projelerden oldu. Yabancı sermayeli projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 1 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.

Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 11 milyar 96 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 9 bin 31 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımları başı çekti

Teşviğe bağlanan yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında, imalat sanayisi projelerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 91'ini sanayi sektörü yatırımları oluşturdu. Teşvik alan 346 sanayi projesinin sabit yatırım tutarı 9 milyar 607 milyon lira oldu. Bunun 2 milyar 997 milyon liralık kısmını komple yeni, 5 milyar 738 milyon lirasını da tevsi yatırımlar oluşturdu.

Hizmet sektöründe 27, enerjide 4, madencilik ve tarımda ise 1'er proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Tamamlanan projelerle 2 bin 697 kişi iş sahibi oldu

Ayrıca, Bakanlık tarafından geçen yıl Kocaeli'de yatırım süreci tamamlanan 69 projeye tamamlama vizesi verildi.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 28'ini "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Sabit yatırım tutarı 994 milyon 567 bin lirayı bulan projelerle 2 bin 697 kişi iş sahibi oldu.

Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken, geri dönüşüm, eğitim ve sağlık sektörlerinde de önemli yatırımlar hayata geçirildi.
Anadolu Ajansı
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