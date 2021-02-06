Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu
|06 Şubat 2021 17:30
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince her yıl Mayıs-Haziran aylarında yapılması gereken 2021 yılı genel atama çalışmaları başladı.
1.bölgeden 2 bölgeye ve 2.bölgeden 1.bölgeye tercih listeleri yayınlandı. Batı illerinin olduğu bazı gruplarda değişikliğe gidildi. Öte yandan şark illeri tercih listelerinde değişiklik yapılmadı.
Yaz döneminde ataması gerçekleştirilecek olan Polis ve Başpolis memurları ilk tercihlerini 08 Şubat ila 14 Şubat arası yapacaklar. Ana tercih ve tercih dökümleri 15 Şubat - 01 Mart 2021 tarihleri arası yapılacak.
Öte yandan,şark illerinde aylardır sürelerin düşürülmesini bekleyen polisler, değişikliğe gidilmemesiyle beraber hüsrana uğradı.
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