Yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada
Avcılar'da bir grup genç, yol kenarında dans edip, halay çekti. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden gençlerin maskesiz ve mesafesiz eğlencesi kameraya yansıdı.
|06 Şubat 2021 18:15
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Avcılar D-100 yan yolda önceki gün bir grup genç otomobillerini yol kenarına park etti, ardından da kaldırımda eğlence düzenledi.
Otomobilden açtıkları müzikler eşliğinde gençler dans edip, halay çekti.
Koronavirüse aldırış etmeyen gençler, D-100 kenarında bir süre eğlendi. Bazı gençlerin maske takmadığı, bazı gençlerin de arabada bulunan içkiden içtikleri görüldü.
Kendilerini görüntüleyen kamerayı fark eden gençler, D-100 kenarında ayrılarak, ara sokağa girip uzaklaştı.
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