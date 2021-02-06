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Vaka sayısı yükselirken, hasta ve vefat sayısı düşüyor

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.
 06 Şubat 2021 19:02
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Vaka sayısı yükselirken, hasta ve vefat sayısı düşüyor

Sağlık Bakanlığı 6 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1337 oldu, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1.337 oldu.
Memurlar.Net
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