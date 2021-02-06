HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.
|06 Şubat 2021 18:30
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile @NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. pic.twitter.com/mirucdvHMVT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
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