1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.
 06 Şubat 2021 18:30
+Aa- Yazdır
HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından "NEXUS ACE" görevi icra edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız ile NATO'ya ait E-3A AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. NEXUS ACE, NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu
06 Şubat 2021 17:30		 İBB zabıta ekipleri seyyar satıcıyı darp etti
06 Şubat 2021 13:27
Adıyaman'da 29 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
06 Şubat 2021 12:45		 Ankara Büyükşehir ihtiyaç sahiplerinin YKS ücretini ödeyecek
06 Şubat 2021 12:28
Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte kararına Melih Bulu'dan ilk yorum
06 Şubat 2021 11:55		 Bakan Selçuk, 'Öğretmen Yazarlar Dizisi'ni başlattıklarını duyurdu
06 Şubat 2021 11:31
İşletmelere verilecek 'ciro kaybı desteği' Resmi Gazete'de
06 Şubat 2021 09:58		 PTT lojmanı satılacak
06 Şubat 2021 09:51
3 bin 469 TL ceza yazan polise sordu: 70 lira yevmiye ile kaç ay çalışmalıyım?
06 Şubat 2021 09:45		 Türkiye'de bir banka daha kuruldu
06 Şubat 2021 09:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:40 - Profesörü isyan ettiren fotoğraf18:30 - HKK ve NATO'ya ait uçaklar taktik eğitim gerçekleştirdi18:15 - Yol kenarında maskesiz, mesafesiz eğlence kamerada18:11 - Sahafı sel suyu vurdu, 35 bin kitap su altında kaldı17:49 - Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı17:37 - İzmir Valiliği'nden yalanlama: 'Çıplak arama' yapılmadı
17:30 - Emniyetin 2021 yılı atama takvimi belli oldu17:19 - İnternetten önüne çıkan güzellik salonu ilanı yüzünü yaktı17:17 - Sanayi kentinde yatırım talebi salgına rağmen hız kesmedi17:16 - Aracın birleştirildiğini ekspertiz göremedi, tamircide öğrendi17:15 - e-ticaretteki artış ambalaj talebini artırdı17:14 - Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi
17:09 - NASA'dan bir ilk: İklim danışmanı atadı16:44 - Adana'da termometreler 32 dereceyi gösterdi16:39 - 'Erdoğan'ın yanındayız' paylaşımına 2,5 milyon destek verildi16:18 - Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşire toprağa verildi16:13 - Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
15:43 - Çocuklarda miyop görülme oranı 3 kat arttı; bu kurala dikkat!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
İkinci kez baba olan Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!
Türkiye'de bir banka daha kuruldu
CBK ile 7 Bakanlığın teşkilatında değişiklikler yapıldı
26 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
'Öğretmen atama sayısı için elimizden geleni yapıyoruz'
Dolar düşüyor, fiyatlar neden inmiyor?
PTT lojmanı satılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Milli gemisavar füzesi 4
hüner coşkuner 4
MEMATT 3
dask 1
Ölüm acısı 1
bozkırın tezenesi 1
adamını bulmak 4
bezelye 1
altın 3
Kripto parayla Starbucks'tan kahve alabileceğimiz gün 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 4 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 30 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kayseri Sarız SYDV 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam