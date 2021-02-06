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Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Antalya'da balıkçılar tarafından Türkiye'de avlanması yasak olan nesli tükenme tehlikesindeki melek balığının (keler balığı) yakalanmasına üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli" dedi.
 06 Şubat 2021 18:40
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Profesörü isyan ettiren fotoğraf

Antalya'da balıkçılar tarafından Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde (CE) nesli kritik seviyede azalan tür olarak belirlenen melek balığı yakalandı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçı teknesinde keler olarak da bilinen balığın öldürüldükten sonra çekilen fotoğrafına tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Fotoğrafı gördüğünde çok üzüldüğünü anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, melek balığının Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması ve karaya çıkarılmasının yasak olduğunu vurguladı. Türkiye'de avlanılmasının yasak olan melek balığının çok yavru yapmayan bir tür olduğunu ve 10-15 aralığında yavruladığına dikkati çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın iki üç yılda bir yavrulayabildiğini dille getirdi.

Balığın deniz dibinde zararsız bir tür olduğunu aktaran Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balıkçıların bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın öldürülmesine üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Değerli dostlar, fotoğrafta gördüğünüz tür, keler balığı. Yabancı kaynaklarda melek balığı olarak geçer. Fotoğraf bugün geldi bana. Fotoğrafı görünce çok üzüldüm. Çünkü bu balıklar IUCN'nin kırmızı listesinde, (CE) nesli kritik seviyede azalan türler. Avrupa ülkelerinde avlanılması, teknede bulundurulması karaya çıkarılması yasak. Ülkemizde de avlanılması yasak türler içerisinde. Eskiden yakalanırdı ancak trol ağları bitirdi kıyılarımızda. Balıkçılarımız bilmiyor, bilmeden de avlıyor. Bu balıklar çok yavru yapmaz, 10-15 yavru yapar. Yumurta anne karnında gelişir, doğum gibi dünyaya gelir. İki, üç yılda bir yavru verirler. Dipte yatan zararsız balıklardır. Balıkçılarımızı eğitmemiz bilgilendirmemizin zamanı geldi. Bakanlığın bu konuda girişimde bulunması gerekiyor. Ceza keserek değil, balıkçıyı eğiterek, bilgilendirerek denizleri korumalıyız. Çocuklarımız nesli yok olmuş balığın fotoğrafını değil, kendini görmeli. Balıkçımız balığı yakaladığı zaman öldürmeden, incitmeden doğal ortamına tekrar bırakmalı. Yazıktır, günahtır, kaynaklar sonsuz değildir. Tükenir. Biz o canlıda hangi gizemin olduğunu daha bilmiyoruz. Bunları bizden sonraki nesiller çözecek. Ölmek nedir, öldürmek nedir? Bu canlı yaşasaydı kime zarar verirdi ki. Balıkçı kardeşim senin suçun yok, suç bizde, biz bilgilendiremedik sizleri."
DHA
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