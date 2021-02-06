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Nevşehir'de ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Cennet D. (70) evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine, çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak, tepki gösterdi.
 06 Şubat 2021 18:48
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Nevşehir'de ağaç diken belediye görevlilerine taşlı saldırı

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Cennet D. (70) evinin yanındaki parkta çam ağacı diken belediye görevlilerine, çam ağacı meyve vermediği ve dalları bahçesine düştüğü gerekçesiyle taş atarak, tepki gösterdi.

Kozaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, dün ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki parkta çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Çalışma kapsamında istinat duvarı ile çevrili parkın kenarlarına çam ağaçları dikildi. Parkın yanındaki evde oturan Cennet D, çam ağacı meyve vermediği ve dalları kendi bahçesine düştüğü gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Cennet D, ekiplerin çalışmayı sürdürmesi üzerine sinirlendi ve görevlilere taş atmaya başladı. Cennet D, "Bu ağaç meyve vermiyor. Bu çamın size bir yararı var mı? Çamın ne yararı olacak? Bu çamdan ne çıkacak?" diyerek dikilen ağaçları sökmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cennet D.'nin, belediye görevlilerini taşlayarak zor anlar yaşatması cep telefonuyla görüntülendi.
DHA
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